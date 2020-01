Selectie Utrechtse beelden ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ bekend

De selectie van de 50 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog voor de provincie Utrecht is onthuld. Tussen de beelden zitten meerdere foto’s uit de stad Utrecht. De beelden maken kans om in de landelijke serie terecht te komen.

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s is een landelijk project in het teken van 75 jaar vrijheid. De zoektocht naar de beste beelden startte afgelopen november. Elke provincie ging op zoek naar haar 50 meest aansprekende WO2 foto’s.

De laatste stap is een selectie maken van 100 beelden, van de beelden uit alle provincies, die samen een beeld geven van de oorlog.

Utrechtse selectie

Een selectie maken van 50 foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Utrecht was een enorme klus. Er is gezocht in nationale en internationale beeldbanken, in collecties van historische kringen, lokale musea en archieven. Inwoners van de provincie leverden ook nieuwe, onbekende beelden aan.

Mieke Heurneman van Landschap Erfgoed Utrecht: “We zijn blij verrast door de vele reacties van Utrechtse erfgoedorganisaties. Zo blijken in collecties van historische verenigingen veel bijzondere foto’s uit deze periode te zitten. Prachtig dat die nu boven water zijn gekomen en dat een aantal daarvan nu meer bekendheid krijgt en een groot publiek bereikt.”

Beelden van de stad

Foto’s uit de stad Utrecht tonen onder meer de Leidseweg, op 16 mei 1940. Op die dag fietsen Duitse soldaten de stad binnen. Een ander beeld, gemaakt op 23 juni 1943, laat een woning aan de Palmstraat zien waar een gedeelte van een Britse Bommenwerper op is neergestort. Ook meerdere foto’s van de bevrijding in mei 1945 behoren tot de selectie.

Een aantal geselecteerde beelden uit Utrecht laten ook activiteiten van de NSB zien, er zijn foto’s van de hongerwinter en joden die verplicht een Jodenster moeten dragen.

Alle beelden uit de provincie Utrecht zijn hier te bekijken.