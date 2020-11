Senior & Student koppelt in Utrecht eenzame ouderen aan energieke studenten

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronacrisis? Deze aflevering: Senior&Student

De zussen Lotte en Anne merkten in het eerste jaar van de dienst Senior&Student al hoe bijzonder het contact tussen studenten en senioren kon zijn. Het werd hun missie om alle generaties in onze samenleving met elkaar te verbinden. In 2015 richtten ze Stichting Senior&Student op, een platform dat eenzame ouderen aan zorgzame studenten koppelt. “De studenten komen niet alleen voor de gezelligheid, maar helpen de ouderen ook om zelfredzaam te blijven.”

Het is dit jaar, met de al maanden durende pandemie, waarschijnlijk relevanter en zichtbaarder dan ooit: senioren die nog op late leeftijd op zichzelf wonen, maar die niet alles meer zelf kunnen. Maar volgens de zussen Lotte en Anne duurt de problematiek met betrekking tot eenzame ouderen al veel langer. “In het eerste jaar van onze reguliere dienst Senior&Student zijn wij veel benaderd door senioren die de hulp en het gezelschap van een student goed kunnen gebruiken, maar de kosten hiervoor niet kunnen betalen.” Daarnaast bleek er een grote groep senioren te zijn met veel behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en sociale netwerk.

“Ouderen komen niet meer zo 1-2-3 in een verzorgingstehuis. Ze blijven langer thuis wonen en moeten daarom meedoen en zichzelf kunnen redden.”

Niet alle ouderen hebben hulp of nauwe contacten in hun omgeving, weten de zussen uit ervaring. Veel van hen hebben moeite met alledaagse bezigheden, zoals de boodschappen doen, een rondje wandelen of eten koken. In enkele gevallen eindigt het leven van deze senioren in isolement. Een einde dat je niemand toewenst. Het werd de missie van de zussen om jong en oud met elkaar te verbinden.

Om deze reden richtten Lotte en Anne in 2015 Stichting Senior&Student op. Via dit platform koppelen ze ouderen aan energieke en zorgzame studenten. De stichting komt via de gemeente Utrecht in contact met (zorg)instellingen, die ze vervolgens in contact met de senioren brengt. “Dit platform is juist bedoeld voor de senioren die niet zo veel te besteden hebben. Dit is een groep mensen die in de praktijk vaak ook eenzamer is.”

Mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld is dat van het Utrechtse duo Ad (73) en Joris (24): “Ad heeft last van overgewicht en heeft, mede daarom, bijna geen contact meer met zijn omgeving. Joris, die een studie in de richting economie volgt, gaat regelmatig langs bij Ad. Ze begonnen met wandelen naar de supermarkt of de kringloop. Inmiddels komt Ad weer bij de sportschool.” Hij heeft een grote vooruitgang geboekt en dat is volgens de zussen ‘goed en belangrijk’.

De studenten kunnen via het platform kiezen wie er in hun buurt woont die ze graag willen helpen. “Studenten worden vaak gematcht op basis van interesses. Ouderen die in hun leven dus bijvoorbeeld veel met kunst hebben gedaan, koppelen we als het kan aan een student die een studie in kunst volgt.” De studenten hoeven dus geen opleiding in de zorg te volgen.

Maar: “De studenten komen niet alleen voor de gezelligheid, maar helpen de ouderen ook om zelfredzaam te blijven. Ze helpen de senioren met het stellen van doelen. Ouderen zitten vaak binnen en zo gaat de gezondheid achteruit. Ze komen zelf niet zo gauw meer in actie. Nu natuurlijk helemaal niet, met het coronavirus. De studenten stimuleren hen dan en kijken wat er wel mogelijk is.”