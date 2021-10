Senna (11) en vader Jeroen uit Utrecht zamelen geld en sinterklaascadeaus in voor kinderen in armoede

Senna en Jeroen Cevat uit Utrecht zijn een inzamelactie gestart om Utrechtse kinderen die in armoede opgroeien cadeautjes te geven. De cadeautjes worden uitgedeeld op een jaarlijks Sinterklaasfeest in Stadion Galgenwaard.

Vorig jaar bedacht Senna Cevat (toen pas 10 jaar oud) dat ook kinderen uit armere gezinnen een cadeautje horen te krijgen. Daar wilde zij graag mee helpen. Haar vader Jeroen hielp haar met inzamelen van nieuw speelgoed, om weg te geven aan de Speelgoedbank.

“Veel Utrechtse gezinnen leven in stille armoede”, vertelt Jeroen. “Je hoort er weinig over, mede omdat er veel schaamte over het onderwerp bestaat. Sommige gezinnen gaan naar de Voedselbank voor hun dagelijkse zaken, kunnen hun gasrekening maar nauwelijks betalen.”

Iets kleins

Voor die gezinnen blijft er tijdens de feestdagen maar weinig over om mooie presentjes te kopen. Jeroen: “Om niet iets kleins te kunnen kopen, wat doet dat met ouders? En wat doet dat met de kinderen?”

Waar de twee vorig jaar enkel nieuw speelgoed inzamelden, vroegen ze dit jaar ook om donaties. “We kregen overweldigend veel donaties en hebben al 2.500 euro opgehaald. Daarmee kunnen we zeker 250 cadeautjes bestellen”, laat Jeroen trots weten.

Ontwikkeling

“Natuurlijk is het krijgen van een cadeautje voor kinderen leuk, maar ook relevant. Cadeautjes helpen de ontwikkeling van kinderen; een fantasiespel met een barbiepop, een gezinsspel of creatief met Lego. Daarop zetten wij dit jaar in. Een cadeautje is hiermee veel meer dan alleen het pakje.”

Senna en Jeroen beginnen alvast met bestellen van cadeautjes, zodat ze op tijd kunnen worden verzonden. Doneren kan ook nog steeds. De cadeautjes worden uitgedeeld op een jaarlijks Sinterklaasfeest in Stadion Galgenwaard aan kinderen van gezinnen die krap zitten.