Sharon Dijksma en veertig andere burgemeesters vragen om landelijke wetgeving om rellen te voorkomen

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft samen met veertig andere burgemeesters in het NRC gevraagd om landelijke wetgeving om rellen en wanordelijkheden te voorkomen. Aanleiding is de uitspraak van de rechter die vorige week werd gedaan. Burgemeester Dijksma mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 geen online gebiedsverbod opleggen, nadat hij had opgeroepen om in opstand te komen tegen het 2G-(corona)beleid en het vuurwerkverbod.

De jongen had in november 2021 in de groepschat ‘Verzetsstrijders Utrecht’ op Telegram het volgende bericht geplaatst: “Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee.”

Om rellen en ongeregeldheden te voorkomen, besloot Dijksma in de vorm van een online gebiedsverbod in te grijpen tegen de oproep tot rellen. Op het moment dat deze jongen opnieuw een soortgelijke oproep zou doen, zou een dwangsom volgen.

De rechter zette afgelopen vrijdag echter een streep door dit instrument in Utrecht. Volgens hem was het gebiedsverbod een te grote beperking van de vrijheid van meningsuiting en bleek het online verbod geen goede juridische basis te hebben. Dijksma gaf aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter: “Wat in de digitale wereld gebeurt heeft directe gevolgen in de fysieke wereld. Dat hebben we meerdere malen in onze stad gezien toen, na een digitale oproep om te komen rellen, er vervolgens ook daadwerkelijk rellen plaatsvonden. Ik vind het van groot belang dat er – net als in de fysieke wereld – ook in deze gevallen opgetreden kan worden om rellen en wanordelijkheden te voorkomen.”

Landelijke wetgeving

Ook in het opiniestuk in NRC staat dat het digitale tijdperk volgens de burgemeesters invloed heeft op de problemen die zich nu aandienen. De huidige wetgeving is van vóór het online tijdperk, waardoor de wetgeving volgens de burgemeesters is verouderd. “Een groot deel van ons leven en de manier waarop we met elkaar communiceren vindt online plaats. Online oproepen tot geweld hebben daarmee in potentie een enorm bereik maar vallen in sommige gevallen blijkbaar buiten de wet. We willen ons instrumentarium inzetten dáár waar rellen daadwerkelijk voorkomen kunnen worden: ook online dus”, zo is te lezen in het opiniestuk op de website van NRC.

Samen met veertig andere burgemeesters vraagt Dijksma dan ook om landelijke wetgeving. “Nu de rechter in dit geval een waardevol, preventief instrument uit handen heeft genomen, lijkt het noodzakelijk dat Den Haag met landelijke wetgeving komt. Zodat burgemeesters in staat worden gesteld om preventief te kunnen optreden tegen online oproepen tot rellen en geweld, en zo hun gemeente veilig te houden.”