Sharon Dijksma reageert op plannen nieuw kabinet; Amelisweerd, criminaliteit en betaalbare woningen

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat weten ontzettend blij te zijn dat er mogelijk een alternatief komt voor de verbreding van de A27. Ook ziet ze andere aanknopingspunten voor Utrecht in het nieuwe regeerakkoord.

“Utrecht is ontzettend blij dat het Utrechtse alternatief voor de verbreding van de A27 in het regeerakkoord staat,” zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Utrecht houdt van Amelisweerd. Het voornemen van het vorige kabinet om de A27 bij Amelisweerd te verbreden, heeft mensen in Utrecht en ook ver buiten Utrecht de afgelopen jaren flink bezig gehouden. We gaan dit samen met het Rijk verder uitwerken.”

Een andere ‘belangrijke stap’ is volgens de burgemeester het afschaffen van de verhuurderheffing. Dit is een belasting die woningcorporaties moeten betalen. “Het afschaffen van de verhuurderheffing is een belangrijke stap voor Nederland waardoor woningcorporaties meer kunnen investeren in sociale woningbouw en waardoor Utrecht een flinke stap kan zetten met het verduurzamen van huizen”, is te lezen in een persbericht van het gemeentebestuur.

Er komt ook geld beschikbaar voor de 14 verstedelijkingsgebieden, zoals het Utrechtse Groot Merwede. “We zien dit als een steun voor onze koers”, aldus Dijksma. “Utrecht werkt als belangrijkste knooppunt van Nederland graag samen met het toekomstige kabinet om meer betaalbare woningen toe te voegen, deze bereikbaar te maken en de leefbaarheid verder te vergroten.”

Criminaliteit

Dijksma gaat ook in op de punten die in het regeerakkoord staat over criminaliteit: “De genoemde speerpunten sluiten aan bij onze nota Grenzen stellen, perspectief bieden. We zien een effectieve balans tussen de repressieve aanpak van drugscriminaliteit en de preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit raken en doorgroeien. Streng met een helpende hand.”

Wietexperiment

Het college vindt het verder goed dat het kabinet werk wil maken van een progressiever drugsbeleid en dat er een grote stad wordt toegevoegd aan het wietexperiment. Dijksma: “Utrecht wil hier graag een rol in vervullen. We kijken ernaar uit om dit samen met het kabinet verder uit te werken.”

Klimaat

Het Utrechtse college is ook tevreden dat er een klimaat- en transitiefonds wordt opgericht voor verduurzaming. “Het is goed dat het kabinet oog heeft voor het versterken van de financiële positie van steden en van inwoners om werk te maken van de klimaatdoelen. Als gemeenten hebben we al veel eerder gezegd: we gaan ervoor. Maar we kijken wel goed hoe de plannen worden uitgewerkt en hoe dit uitpakt voor de gemeente en vooral voor onze inwoners.”

Gelijke kansen voor kinderen

In het regeerakkoord is veel aandacht voor onderwijs. “Gelijke kansen voor alle kinderen is een belangrijk speerpunt voor Utrecht en onderwijs speelt daarin een cruciale rol”, aldus de Utrechtse burgemeester. “We vinden het mooi om te zien dat het kabinet herkent hoe we in Utrecht het aanmelden op scholen dusdanig hebben ingericht dat iedereen dezelfde kansen krijgt.”

Tijd voor actie

Dijksma benadrukt ook het belang van de paragraaf in het regeerakkoord over de relatie tussen burger en de overheid. “Als gemeente zijn wij het eerste aanspreekpunt van de inwoners. Wij merken dat er behoefte is aan een Rijksoverheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Goed dat hiervoor nadrukkelijk aandacht is in het regeerakkoord.”

Tot slot benadrukt Dijksma dat Utrecht de komende jaren vooral met het Rijk wil samenwerken: “Utrecht heeft oplossingen voor de maatschappelijke problemen van nu. Deze oplossingen zullen we de komende jaren natuurlijk steeds blijven bieden. Daar horen ook structurele afspraken over de financiële positie van gemeenten bij.”