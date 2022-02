Sharon Dijksma vertelt in Utrechtse talkshow Zzzzzondag! over eerste jaar als burgemeester

Burgemeester Sharon Dijksma vertelt zondag 5 februari in de talkshow Zzzzondag! over hoe ze haar eerste jaar als burgemeester van Utrecht heeft ervaren.

Zzzzondag! wordt elke eerste zondag van de maand opgenomen in Zindering, het theaterrestaurant van Stadsschouwburg Utrecht. De presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken, die in gesprek gaan met wetenschappers, politici, journalisten, kunstenaars, idealisten en activisten. Zij laten hun licht schijnen over het allerlaatste nieuws.

Met Sharon Dijksma gaat het gesprek over haar eerste jaar als burgemeester van Utrecht. Aan bod komt onder meer hoe ze kennis heeft gemaakt met de stad, hoe het is om burgemeester te zijn in coronatijd en hoe zij de toekomst van Utrecht voor zich ziet.

Naast Dijksma zijn zondag ook filosofe Lianne Tijhaar en muzikant Eva van Pelt te gast. De talkshow begint om 16.00 uur en er zijn nog kaartjes voor de livestream. Die kosten vijf euro.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.