Sharon Dijksma ‘ware moeder van alle inwoners’ op de nominatielijst voor titel ‘Beste burgemeester van de wereld’

Sharon Dijksma staat op de nominatielijst om verkozen te worden tot ‘beste burgemeester van de wereld’. Volgens de Londense stichting City Mayors Foundation wordt de burgemeester van Utrecht omschreven als ‘de ware moeder van alle inwoners’.

De verkiezing tot beste burgemeester van de wereld wordt elke twee jaar georganiseerd door de denktank uit Engeland. De organisatie houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken over lokale overheden. Sinds 2004 wordt daarbij ook deze verkiezing gehouden.

Dijksma is in de race voor de titel samen met 24 andere burgemeesters uit in totaal 21 landen. Enkele andere namen zijn Vitaliy Klitschko uit Kyiv, Quintin Lucas uit Kansas City, Dario Nardella uit Florence en Lydie Polfer uit Luxemburg City.

Stemmen op een van de genomineerden kan via deze website. Dijksma wordt daar omschreven als ‘ware moeder van alle inwoners’ en Dijksma zou een ‘vechter, standvastig en zorgzaam’ zijn. In oktober worden de tien finalisten bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar krijgt eind dit jaar bericht.