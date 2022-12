Sierappelboom aan de Oudegracht aan de Werf in Utrecht met spoed gekapt

Een sierappelboom aan de Oudegracht aan de Werf is met spoed verwijderd. Dat was nodig omdat de boom was verzakt en daardoor gevaarlijk werd.

Volgens de gemeente was de sierappelboom instabiel en vormde die daarom een gevaar voor de omgeving. De wortels drukten tegen de monumentale werven op. Om die reden hoefde de gemeente geen vergunning aan te vragen voor de kap van de boom. Dat gebeurde volgens de noodprocedure.

De stronk van de sierappelboom moet nog worden verwijderd. Het kan ook nog een paar maanden duren voor er weer een nieuwe boom komt. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart. Het is nog niet duidelijk of er in dit plantseizoen al een nieuwe boom komt.