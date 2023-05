Sierverlichting in Utrecht wordt grotendeels weer aangezet; energiebesparing blijkt gering

Alle sierverlichting in Utrecht, die de gemeente aan en uit kan zetten, staat als sinds oktober vorig jaar uit. Maar nu blijkt dat de energiebesparing gering is, wordt een deel weer aangezet. Wel worden alle lampen vervangen door LED verlichting.

Sinds 29 oktober 2022 is vrijwel alle door de gemeente beheerde sierverlichting uitgeschakeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld het Stadhuis, de Pieterskerk, de bruggen over de Oudegracht en nog veel meer plekken niet meer verlicht worden wanneer de zon onder is. De maatregel zou energiebesparend zijn en daarnaast lichtvervuiling tegengaan.

Nu is echter gebleken dat de totale besparing van het uitschakelen van de sierverlichting beperkt is. “Deze bedraagt ongeveer 0,1 procent tot maximaal 0,2 procent van het totale energieverbruik van de openbare verlichting en is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van circa 8 huishoudens”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Factoren

Omdat de besparing gering is en de gemeente van mening is dat sierverlichting bijdraagt aan een ‘fijne sfeer’ in de stad, wordt de maatregel opnieuw tegen het licht gehouden. Zo wordt bij alle locaties opnieuw bekeken of de verlichting van toegevoegde waarde is of dat andere factoren zwaarder wegen.

Hierbij wordt onder meer gekeken naar het effect op veiligheid, hinder voor mens en dier, effect op duurzaamheid en het effect op erfgoed. “De verlichting zal mede daarop worden aangepast en gemoderniseerd.”

Daarnaast wordt alle sierverlichting, die momenteel nog bestaat uit conventionele lampen, vervangen door LED verlichting. Zodra dit gedaan is zal op veel plekken de sierverlichting in de avond en nacht weer branden.

Openbare verlichting

Daarnaast gaat er nog iets veranderen in het lichtplan van de gemeente Utrecht. Na een proef in een woonwijk is gebleken dat wanneer de openbare verlichting in de stad 5 tot 20 minuten later inschakelt, 5 tot 20 minuten eerder uit wordt gezet en minder fel is, er zo’n 6 procent energie bespaard kan worden. Er zijn geen reacties van de bewoners binnengekomen op de pilot, maar medewerkers van de gemeente concludeerden dat het nieuwe systeem ‘acceptabel’ is voor de verkeersveiligheid en het sociale veiligheidsgevoel.

De komende tijd worden daarom alle kasten die deze systemen aansturen omgebouwd. Vanaf volgende maand treedt het nieuwe systeem in werking. “Vanaf dat moment zal de verlichting die is aangesloten op reeds omgebouwde schakelkasten geoptimaliseerd in- en uitschakelen.”