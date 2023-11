Simon en Bert slaan met woon-werkproject voor jongeren in Utrecht een brug tussen pleegzorg en zelfstandig leven

In een opgeknapte boerderij waar jaren geleden de koeien nog vrij uitzicht hadden, gaan Simon Speelman en Bert Kassies woonruimtes maken voor pleegjongeren die voor het eerst op eigen benen willen staan. Het stel heeft 250.000 euro opgehaald voor het woon- en werkproject waarmee ze zich richten op jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Het is een vernieuwend concept waarbij de overgang van jeugdzorg naar een zelfstandig leven makkelijker moet worden. Speelman en Kassies kochten het huis van de buurman en gaan de komende maanden alles opknappen.

Ooit hadden de koeien vrij uitzicht langs de Rijksstraatweg in De Meern, tegenwoordig is dit zo ongeveer het geografische middelpunt van Utrecht met steeds meer bebouwing in de omgeving. Toch heerst er vooral nog rust in de oude boerderij en het perceel eromheen. Dit is de plek waar Speelman en Kassies, hun drie pleegkinderen en hond Douwe wonen. Vanaf volgend jaar moet er ruimte zijn voor vier extra jongeren.

Het achterste gedeelte van het woonhuis, een oude boerderij uit de negentiende eeuw, van Speelman en Kassies wordt omgebouwd tot studentenhuis. Hier komen semi-zelfstandige woonruimtes voor pleegjongeren die nog wel begeleiding nodig hebben, maar ook een volgende stap willen zetten in hun zelfstandige leven.

Uitdagingen

Speelman en Kassies hebben zelf al vele jaren verschillende pleegkinderen. Uit eigen ervaring weten ze dat de stap naar volledige zelfstandigheid voor pleegkinderen soms nog te groot is. “Naarmate de kinderen ouder worden, willen ze ook hun vrijheid opzoeken. Daarbij lopen ze ook tegen allerlei uitdagingen aan die bij het volwassen leven horen.”

Regelmatig wordt de invloed van biologische ouders groter, maar ook nemen de eigen verantwoordelijkheden toe. “Als ze dan al volledig op zichzelf wonen, dan kan het soms toch te veel worden. Met alle gevolgen van dien. Hiermee wordt de kans dat jongeren uit de pleegzorg trots en zelfstandig hun mannetje staan in de maatschappij kleiner.”

Daarom pakten Speelman en Kassies de handschoen op. Ze kochten de woonboerderij van de buurman – de boerderij was een stuk groter dan hun woning – en verhuisden er zelf heen. De voormalige buurman blijft ook gewoon op het terrein wonen. In het voorste gedeelte van de boerderij komen de kamers. De woonruimtes die ze gaan aanbieden worden de tussenstap, tussen het wonen in een pleeggezin en volledig zelfstandig wonen. Dus niet meer elke avond mee-eten, maar één keer per week aanschuiven en de rest van de tijd zelf koken in de eigen keuken.

Het idee is dat kinderen vanaf zestien jaar welkom zijn in het ‘studentenhuis’, en daar kunnen blijven wonen totdat ze 23 jaar zijn. De eerste jaren zijn het dan nog echt pleegkinderen, totdat ze volwassen zijn. De pleegzorg, inclusief pleegvergoeding en begeleiding, kan dan op vrijwillige basis nog een aantal jaar doorlopen. Juist voor deze categorie willen Speelman en Kassies mogelijkheden bieden.

Crowdfunding

Om de woningen te kunnen realiseren zijn Speelman en Kassies een crowdfunding gestart. Het geld dat wordt opgehaald wordt echter niet alleen gebruikt voor de realisatie van de vier studentenkamers. Ze willen ook een loods achter hun woonhuis aankopen. Deze loods is nu al de basis van Simons bedrijf Blooms out of the Box en moet werkplekken bieden aan onder meer pleegkinderen die opzoek zijn naar werkervaring.

‘We bieden jongeren dus semi-zelfstandige woonruimtes’

“Toen onze drie pleegkinderen in 2017 bij ons kwamen wonen, heb ik mijn baan opgezegd. Daardoor ontstond er ruimte voor nieuwe ideeën en dat leidde uiteindelijk tot de start van mijn bedrijf Blooms Out of the Box, een bedrijf dat duurzame relatiegeschenken maakt”, vertelt Speelman. Het bedrijf verkoopt planten in een houten kistje, als alternatief voor bijvoorbeeld snijbloemen.

“We bieden jongeren dus semi-zelfstandige woonruimtes en we bieden in het bedrijf arbeidservaringsplaatsen aan. Op dit moment werken we al veel met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.”

Drijfveer

De drijfveer van Simon en zijn partner is altijd geweest om het geluk dat zij zelf hebben ervaren in hun jeugd, door te geven aan kinderen die het moeilijk hebben. “Toen wij net samen kwamen wilden wij graag kinderen. Maar we wilden ze niet zelf op de wereld zetten. Er zijn immers al zoveel kinderen die hulp nodig hebben. Daarom zijn wij gestart als pleegouders.”

‘Wij hebben ruimte in ons huis en hart om meer jeugdigen een steuntje in de rug te bieden’

Maar nu gaan Speelman en Kassies dus ook jongvolwassenen ondersteunen. “Wij hebben ruimte in ons huis en hart om meer jeugdigen een steuntje in de rug te bieden. Bij hun stap naar zelfstandigheid, hun weg op de arbeidsmarkt en het vormgeven van hun relatie met ouders en familie. Zodat ze vanuit daar kunnen toewerken naar een stabiele plek in de maatschappij.”

Speelman maakt zich geen zorgen over het feit dat hun huis over een aantal maanden gevuld is met zeven pubers. In hun jarenlange ervaring als pleegouders hebben zij nooit problemen ervaren. “Onze eerste twee pleegkinderen kwamen in 2012 bij ons wonen. In 2017 volgden nog drie pleegkinderen, een jongetje van 2, zijn zus van 5 en hun broer van 6.”

De eerste twee pleegkinderen zijn inmiddels uitgevlogen, de andere drie wonen er nog steeds en zijn inmiddels een vast onderdeel van het gezin. “Dat is tot nu toe altijd goed gegaan.”

Op termijn willen Speelman en Kassies uitbreiden met één of meerdere tiny houses, zodat een volgende zelfstandigheidsstap mogelijk wordt.

Zelfstandige ruimtes

Hoewel er geen maximale leeftijd is tot wanneer de kinderen en jongeren hier mogen blijven wonen, bereiken ze op een gegeven moment wel een leeftijd dat ze zelf niet meer hier willen wonen, omdat ze behoefte krijgen aan iets zelfstandigs, volgens Speelman. Deze zelfstandige ruimtes hopen zij in de toekomst te realiseren.

Naar verwachting is het woon-werkproject op 1 maart 2024 klaar. De teller van de crowdfunding staat nu op bijna 250.000 euro. Daarmee is het minimale doelbedrag bereikt, maar het maximale streefbedrag ligt op 300.000 euro.