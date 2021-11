Simone van Luijn (32) uit Utrecht sinds zondag vermist; ‘Zorgen over haar gezondheid’

De 32-jarige Simone van Luijn uit Utrecht is sinds zondag 31 oktober vermist. Ze is voor het laatst gezien op Hoog Catharijne.

Volgens de politie zijn er zorgen over de gezondheid van Van Luijn. Waar ze na Hoog Catharijne heen is gegaan, is niet bekend. Van Luijn is te herkennen aan een koningsblauwe sporttas.

Ze is 165 centimeter lang, heeft donkerblond haar en blauwe ogen. De politie verzoekt mensen die meer weten of tips hebben contact op te nemen. Daarvoor mag ook het noodnummer 112 worden gebeld.