Sinds 2015 wordt er minder gemaaid in Utrecht – waarom eigenlijk?

Utrecht telt veel grasvelden, gazons en bermen, die door de gemeente eens in de zoveel tijd gemaaid moeten worden. Maar sinds 2015 gebeurt dat veel minder vaak, waardoor er meer bloemen tot bloei komen en er meer voedsel beschikbaar is voor wilde bijen en vlinders.

Op Twitter publiceerde de gemeente Utrecht maandagmiddag een video waarin stadsecoloog Gitty uitlegt hoe de gemeente maait en waarom. “Maaien moet sowieso af en toe, anders groeit hier allemaal bos en dan kunnen we niet meer picknicken en voetballen”, vertelt Gitty in de video.

Maar sinds 2015 worden gazons 10 tot 13 keer per jaar gemaaid, minder dan in de jaren daarvoor. De gemeente laat het gras daarmee hoger groeien: tot zo’n 15 centimeter. En dat heeft een positief resultaat gehad op de natuur. In de afgelopen vijf jaar zijn er onder andere meer madeliefjes, paardenbloemen en speenkruid gaan bloeien in de grasvelden en dat betekent weer meer nectar voor wilde bijen en vlinders.

Het maaisel laat de gemeente liggen, waardoor de bodem rijker wordt en een dichtere grasmat ontstaat. Meer informatie en de video’s met stadsecoloog Gitty is te vinden op deze pagina van de gemeente.