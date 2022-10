Singelloop na twee jaar weer terug in Utrecht; alle deelnemers zijn vertrokken

De 10.000 deelnemers die zondag meedoen aan de zeventigste editie van de Singelloop in Utrecht zijn van start gegaan. Voor het eerst werd dit gedaan op de Catharijnesingel in plaats van de Maliebaan.

Om 13.00 uur vertrokken de deelnemers die een rondje van 5 kilometer liepen. Deze kwamen allemaal tussen 13.30 en 13.45 uur weer binnen. De finish lag in het Moreelsepark en daar was ook de prijsuitreiking.

Een uur later, om 14.00 uur, vertrokken de hardlopers voor het rondje van 10 kilometer. Er waren verschillende startvakken die allemaal acht minuten na elkaar vertrokken. Om 15.15 uur is de prijsuitreiking van deze ronde, ook dit wordt gedaan in het Moreelsepark.

Wilhelminapark

Voorgaande jaren vertrokken de hardlopers van de Singelloop vanaf de Maliebaan en lag de finish in het Wilhelminapark. Omdat er echter geen grote evenementen meer georganiseerd mogen worden in dit park is de organisatie op zoek gegaan naar alternatieve plekken en zijn ze zo terecht gekomen bij de Catharijnesingel en het Moreelsepark. “Deze keuze is in goed overleg gemaakt met de gemeente Utrecht”, aldus de organisatie.

Vanwege het evenement is er ook verkeersoverlast rond en in het centrum van Utrecht. Dit duurt tot ongeveer 18.00 uur.

