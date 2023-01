Sint Maarten staat weer terug op het hoogste puntje van Utrecht

De windvaan van Sint Maarten is dinsdagochtend weer teruggezet op het topje van de Utrechtse Domtoren. Ruim een jaar geleden werd het object naar beneden gehaald omdat het gerenoveerd moest worden.

Sint Maarten is de beschermheilige van Utrecht en het tafereel waarin hij zijn mantel deelt met een bedelaar staat afgebeeld op de windvaan. Op 12 november 2021, dus een dag nadat kinderen langs de deuren gaan vanwege het Sint Maarten-feest, werd de windvaan van de top van de Domtoren gehaald. Het object was door de jaren heen kromgetrokken en moest opnieuw worden verguld.

De windvaan stamt uit 1910, weegt zo’n 50 kilo en werd in 1995 werd ook al eens gerestaureerd. Tijdens de restauratie die de afgelopen tijd is uitgevoerd, is op de vaan belijning aangebracht. Het beeld van Sint Maarten is daardoor beter zichtbaar.

Wind

De windvaan had eigenlijk vorige week donderdag al teruggezet moeten worden, maar vanwege de harde wind ging dat toen niet door. Ook maandag gooide het onstuimige weer roet in het eten. Dinsdagochtend was het kraakhelder met relatief weinig wind.

Wethouder Dennis de Vries hielp bij het terugplaatsen van de windvaan. “Een ontzettend bijzonder moment”, noemde de wethouder het tijdens de presentatie van de gerestaureerde windvaan. “We gaan Sint Maarten teruggeven aan de stad.”

Steigers



De komende maanden gaan de steigers rondom het bovenste gedeelte van de Domtoren ook verdwijnen, waardoor de windvaan straks weer in volle glorie te zien is. “In die zin is het ook een bijzonder moment. Omdat het jasje dat nu om de Dom heen staat langzaam gaat zakken”, aldus wethouder de Vries. “Er zijn heel veel kinderen in deze stad die de Dom nog nooit zonder jasje hebben gezien.”

In het voorjaar van 2024 moet de Domtoren weer helemaal uit de steigers zijn. Die zomer zou de hele restauratie klaar moeten zijn, waarna de bouwplaats onderaan de toren ook wordt opgeruimd.