Sinterklaas komt dit weekend naar Utrecht

Het is weer zover: Sinterklaas komt naar Utrecht. Op zondag 16 november vaart hij samen met een heleboel Pieten de stad binnen. Naast de boottocht zal de goedheiligman ook te paard de stad doorgaan. Het belooft een dag vol muziek, pepernoten en spelletjes te worden.

De dag begint om 11.30 uur met de aankomst van de Sint en zijn Pieten op het Ledig Erf. Vanaf hier varen ze de Oudegracht op. Als mensen de Sint rustig willen toezwaaien, raadt de organisatie van de intocht mensen aan om op de bruggen van de Oudegracht een plekje te zoeken.

De boottocht vervolgt zich naar de Weerdsluis, waar de goedheiligman rond 13.00 uur aankomt. Bij de Weerdsluis, die op deze dag even verandert in de ‘Pietenhaven’, vindt een groot muziekfeest plaats. Al vanaf 12.15 uur kan hier gefeest worden.

Optocht door de stad



Na het gefeest in de Pietenhaven, begint de Sint om 14.00 uur aan zijn optocht door de stad. Via de Monicabrug, de Jacobsstraat, de Viestraat, de Schoutenstraat en het Oudkerkhof trekt de stoet richting het Domplein.

Uiteindelijk arriveren de Sint en Pieten om 15.00 uur bij het Domplein, waar het ‘St. Nicolaaspodium’ is opgebouwd. Wil je al eerder op het Domplein zijn? Dat kan! Vanaf 12.30 uur kun je daar al spelletjes spelen en activiteiten volgen.

De plattegrond en het programma van de Sinterklaasintocht zijn op de kaart hieronder te zien.