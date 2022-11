Sinterklaas komt zondag aan in Utrecht; hier moet je rekening mee houden

Het aftellen is voor kinderen in Utrecht begonnen, want op zondag 13 november komt Sinterklaas weer aan in Utrecht. Er is een vaartocht, een podium en allerlei kinderactiviteiten. Dat betekent ook dat de stad niet overal even goed bereikbaar is. Hier moet je rekening mee houden.

Sinterklaas en zijn pieten komen rond 11.30 uur aan op het Ledig Erf. Vanaf daar gaat de tocht per boot naar de Weerdsluis, waar om 13.00 uur het podiumprogramma begint. Om 14.00 uur stapt de Sint op zijn paard, voor zijn optocht door de stad.

Sinterklaas komt rond 15.00 uur aan op het Domplein, waar hij samen met zijn pieten nogmaals op het podium komt. Op het Domplein zijn vanaf 12.30 uur ook al allerlei kinderactiviteiten.

Verkeershinder

Verschillende delen van de binnenstad zijn tijdens de intocht minder of helemaal niet bereikbaar. De Jutfaseweg is tussen de Oranje Brug en de Vondelbrug afgesloten van 11.30 tot 12.30 uur en tussen de Catharijnesingel en de Maliesingel is het verkeer tussen 11.00 en 12.15 uur gestremd.

De Monicabrug en de Weerdsingel Westzijde tussen de Bemuurde Weerd Westzijde en de Oudenoord zijn zondag tussen 12.00 en 14.30 uur dicht voor verkeer. De Bemuurde Weerd Oostzijde wordt van 7.00 tot 18.00 uur afgezet voor verkeer en in een deel van de straat geldt een parkeerverbod.

De St. Jacobsstraat is van 12.00 tot 14.30 uur volledig dicht vanaf kruising Waterstraat, richting de Monicabrug. Tussen 13.50 en 14.45 uur is het niet mogelijk om de Parkeergarage Q-Park La Vie uit te rijden. Het Domplein en de wegen eromheen zijn afgesloten tussen 12.30 en 16.30 uur.

Bussen

Ook het busverkeer kan op sommige momenten niet rijden. Op het Ledig Erf wordt tijdens de aankomst van Sinterklaas rond 11.30 uur veel publiek verwacht, waardoor bus 2 naar verwachting tijdelijk niet via het Ledig Erf kan. Op de St. Jacobsstraat kunnen tussen 12.00 en 12.30 uur geen bussen rijden. Zodra de optocht voorbij de Bijenkorf is, wordt de busroute vanaf Vredenburg linksaf naar de St. Jacobsstraat weer vrijgegeven.

De busbaan van TivoliVredenburg tot de Stadsschouwburg is van 13.50 tot 15.00 uur dicht. Zodra de optocht op de Neude rechtsaf is geslagen, wordt de busbaan weer vrijgegeven. Ook busverkeer op de route Wittevrouwenstraat en Voorstraat rijdt tussen 13.50 en 15.00 uur niet.

