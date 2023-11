Situatie opvanglocatie Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht ‘steeds nijpender’

De situatie bij de opvanglocatie voor Oekraïners in de Jaarbeurs wordt steeds nijpender. Dat laat de Veiligheidsregio Utrecht weten. Vorige maand deed burgemeester Sharon Dijksma ook al een oproep voor extra opvangplaatsen. Sindsdien is de situatie niet verbeterd.

De Jaarbeurs is een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en dient als doorstroomlocatie. De vluchtelingen verblijven er gemiddeld twee dagen, terwijl er zo snel mogelijk een langdurige opvangplek voor hen geregeld wordt elders in het land.

Er is eigenlijk plek voor 100 vluchtelingen per dag, maar afgelopen weken heeft de gemeente Utrecht dit aantal kunnen oprekken naar 140. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laat weten dat de opvang daarmee overvol is en de logistieke situatie erg lastig is geworden. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten hoeven te slapen, maar de grenzen zijn echt wel bereikt.”, vertelt Jaap Donker, algemeen directeur van de VRU.

Noodgedwongen buiten slapen

Burgemeester Sharon Dijksma riep in oktober al op voor meer opvangplaatsen in de regio en vreest dat als het aantal vluchtelingen toe neemt de “uiterste consequentie is het sluiten van de Jaarbeurs voor nieuwe vluchtelingen, omdat er simpelweg geen plek meer is om hen menswaardig op te vangen.” De tweede doorstroomlocatie van Nederland, in Amsterdam, sloot in oktober al de deuren omdat het te vol werd. Om er voor te zorgen dat niemand buiten slaapt, moeten gemeentes koste wat het kost nieuwe locaties regelen, zo stellen de burgemeester en de VRU.

Op 1 februari 2024 moeten er in het hele land 97.000 opvangplekken zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Landelijk betekent dat er meer dan 7.000 structurele plekken moeten bijkomen in minder dan drie maanden tijd.