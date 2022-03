Skireis Utrechtse studenten afgelast na meerdere mogelijke drogeringen

Een skireis van eerstejaarsstudenten van het Utrechtsch Studenten Corps en U.V.S.V/N.V.V.S.U. is afgelast omdat mogelijk meerdere leden gedrogeerd zijn. Er zouden zeven studenten tijdens hun verblijf in het Franse plaatsje Risoul onwel zijn geworden.

Op 18 maart reisde een grote groep Utrechtse studenten af naar de Franse Alpen voor een skivakantie van één week, zo is te lezen op de website van het Utrechtsch Studenten Corps. Afgelopen dinsdag werden vijf studenten onwel.

De studenten kregen klachten als spontaan door de benen zakken, hevig trillen, afwisselend lachen en huilen, met de ogen wegrollen, misselijkheid en overgeven, paniekaanvallen, geheugenverlies, vaak toch wel aanspreekbaar en helder van geest. Drie leden waren er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten. Al snel ontstond het idee dat de studenten gedrogeerd waren.

Maatregelen

Het bestuur van de studentenverenigingen besloot samen met het reisbureau direct om enkele maatregelen te nemen. Tijdens het uitgaan gingen meer gidsen, beveiligers en bestuursleden mee. Ook werd iedereen erop aangesproken om goed op de drankjes te letten en alleen gesloten drank aan te nemen.

Ondanks deze maatregelen werden woensdag nogmaals meerdere studenten ziek. Vier personen kregen weer klachten en twee studenten moesten naar het ziekenhuis. Weer had men het idee dat de studenten gedrogeerd waren.

Dit was voor het bestuur van de studentenvereniging reden om de skivakantie stop ze zetten en de studenten zo snel mogelijk naar Nederland te brengen. “Vanaf het moment dat werd geconstateerd dat wij hun veiligheid niet meer konden waarborgen hebben wij in overleg met de reisorganisatie dit besluit genomen.”

Alle personen die afgelopen dagen ziek zijn geworden maken het ondertussen weer goed. De studenten die in het ziekenhuis waren beland zijn allemaal getest op een eventuele drogering, de uitslagen hiervan moeten nog binnenkomen.

De hele verklaring van het Utrechtsch Studenten Corps is hier te lezen.

