Slachtoffer in ‘zorgelijke toestand’ naar het ziekenhuis gebracht na ongeval op Nedereindseweg

Bij een ongeval op de Nedereindseweg in Utrecht is een persoon zondagochtend zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is volgens de politie in ‘zorgelijke toestand’ naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur. Vanwege de ernst van het ongeval rukte er ook een traumahelikopter uit.

Wat zich precies heeft afgespeeld wordt momenteel onderzocht. Wel is duidelijk dat het om een eenzijdig ongeval gaat. De weg is in beide richtingen afgesloten.