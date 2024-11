Slachtoffer steekincident Moreelsepark in Utrecht in nek gestoken; politie zoekt verdachte

Een 17-jarige jongen uit Bilthoven is zondagavond 17 november in zijn nek gestoken in het Moreelsepark. De politie is nog op zoek naar de verdachte en deelt signalementen.

De politie kreeg rond 19:28 uur een melding van een steekpartij in de buurt van station Utrecht Centraal. De agenten troffen het slachtoffer aan met een steekwond in zijn nek. De jongen werd gestoken in het Moreelsepark en is daarna richting het Stationsplein gevlucht voor hulp.

De politie is nog op zoek naar de dader. Het zou gaan om een man met een lang postuur, donker haar en een donkere jas. Tips kunnen worden via de website van de politie.