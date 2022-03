Slapend naar Salzburg: nachttreinen van GreenCityTrip gaan vanuit Utrecht naar negen nieuwe locaties

Met de slaaptrein van Utrecht naar Florence, Kopenhagen of Göteborg: het kan dit jaar al. De reisorganisatie GreenCityTrip voegt per 25 mei negen nieuwe bestemmingen toe waar je in één keer naartoe rijdt met de trein, melden verschillende media.

Instappen in Utrecht, eruit in Bolzano, Salzburg, Kopenhagen, Göteborg, Malmö, Florence, Bologna, Como, of Liz. Vanaf eind mei zijn de treinreizen naar verschillende Europese steden te boeken bij GreenCityTrip.

De reisorganisatie biedt nu treinreizen aan naar vijftien verschillende steden. Eerder deed de slaaptrein al Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan aan. De treinen met 700 slaapplekken rijden sinds oktober 2021 van en naar de verschillende steden.

Hiermee wil moederbedrijf Flywise een alternatief voor vliegvakanties bieden. De treinen vertrekken in de avond vanuit Amsterdam en Utrecht. Een treinticket met overnachting voor een vijfdaagse trip kost rond de 200 euro.

