Slijpwerkzaamheden aan trambaan tussen Westraven en Jaarbeursplein in Utrecht duren langer

De slijpwerkzaamheden aan de trambaan op het traject tussen Westraven en het Jaarbeursplein duren langer. Vanaf 25 april werd gewerkt aan de trambaan in Utrecht en de werkzaamheden zouden onderhand klaar moeten zijn. Tijdens de werkzaamheden is echter de slijpmachine kapot gegaan, waardoor er vertraging is ontstaan.



De slijpwerkzaamheden aan de trambaan op het traject tussen Westraven en het Jaarbeursplein zouden tot en met 5 mei duren, met een uitloop van een week. Vanwege de kapotte slijpmachine wordt er tot 30 juni aan het traject gewerkt. De werkzaamheden vinden soms plaats in de nacht. Daarbij kunnen mensen in de omgeving last hebben van het geluid, liet de provincie Utrecht eerder weten.

Het slijpen is nodig om de wielen van de trams weer optimaal aan te laten sluiten en het geluid van passerende trams te verminderen.