Slimme laadpalen uit Utrecht in top 5 Europese Regiostars Awards

De duurzame laadpalen van Smart Solar Charging uit Utrecht staan in de top 5 van de Regiostars Awards, een initiatief van de Europese Commissie.

Smart Solar Charging is een ‘bidirectioneel laadsysteem’ voor elektrische deelauto’s. Dat betekent dat deze laadpalen de batterijen van de deelauto’s niet alleen opladen, maar ook ontladen. Dat gebeurt wanneer de energievraag van de huishoudens in de wijk groter is. Op deze manier kunnen de laadpalen duurzame energie aan de wijk teruggeven, wanneer dat nodig is.

Regiostars Awards

De Regiostars Awards is een prijs die de Europese Commissie uitreikt aan bijzondere prestaties en nieuwe aanpakken. Regionale ontwikkelingen wil de commissie op deze manier uitlichten voor de rest van de Europese Unie.

Voor de awards meldden 206 projecten zich aan. De directie van de awards wees 25 finalisten aan, onderverdeeld in vijf categorieën. Smart Solar Charging werd geselecteerd voor de categorie ‘Industriële transitie voor een slim Europa’.

Ontwikkeling

Vanuit Utrecht werkt Smart Solar Charging aan de ontwikkeling van het duurzame laadsysteem. Het plan is om het slimme energiesysteem verder uit te breiden. Nu staan er 300 slimme laadpalen en 60 elektrische deelauto’s, maar dat moet eind 2021 dubbel zo veel zijn.

Aan het project werken onder andere Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht mee, onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet.