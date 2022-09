Slimme laadpalen uit Utrecht krijgen prijs van het Internationaal Energie Agentschap

Een jury van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft een prijs uitgereikt aan het Utrechtse project Smart Solar Charging. Bij dit systeem worden elektrische deelauto’s niet alleen opgeladen, maar ook ontladen wanneer bijvoorbeeld de energievraag in de wijk groter is.

Smart Solar Charging is een zogenoemd ‘bidirectioneel laadsysteem’ voor elektrische deelauto’s. Het idee is dat duurzame energie wordt opgeslagen in de batterij van de auto. Wanneer er bij huishoudens in de wijk veel vraag is naar energie kan dit uit deze accu’s worden gehaald. Op deze manier kunnen de laadpalen duurzame energie aan de wijk teruggeven, wanneer dat nodig is.

Dit systeem telt in Utrecht inmiddels 200 elektrische deelauto’s 500 speciale laadpalen. Eerder stond Smart Solar Charging, waar onder meer Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht aan mee werkten, onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet, al in de top 5 van de Regiostar Awards. Nu heeft het een prijs gekregen van het IEA.

Het project is namelijk bekroond met als winnaar van de ISGAN Award of Excellence door een internationale jury. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, reikte de prijs uit. “Het samenwerkingsproject krijgt zo internationale erkenning als meest innovatieve techniek voor een toekomstbestendig slim elektriciteitsnet met de meeste potentie voor wereldwijde toepassing”, schrijven de initiatiefnemers.