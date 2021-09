Sloop Rubenslaanschool van de baan; nieuw budget maakt renovatie mogelijk

De gemeente Utrecht heeft besloten om de Rubenslaanschool niet te slopen, maar te renoveren. Na onderzoek bleek het toch een goede onderwijslocatie voor het Kromme Rijn College. Buurtbewoners en initiatiefnemers riepen de gemeente vorig jaar op om de sloop van de Rubenslaanschool te heroverwegen.

Het schoolgebouw aan de Rubenslaan heeft lang leeggestaan en zou gesloopt worden. De leden van het buurtinitiatief kwamen in september 2020 in actie tegen de sloop. Het gebouw op Rubenslaan 91 is volgens hen van cultuurhistorische waarde en de sloop zou in de buurt Kromme Rijn tot een enorm gemis leiden.

De Rubenslaanschool heeft nu een nieuwe bestemming: als onderwijslocatie. Mogelijk voor het Kromme Rijn College. Het aantal leerlingen op de school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs groeit en een extra schoolgebouw zou dus goed van pas komen.

Budget

Met de nieuwe bestemming krijgt de Rubenslaanschool bovendien een groter budget voor de renovatie. Dat staat nu gelijk aan het vastgestelde budget voor de nieuwbouw van de school. Zonder onderwijsbestemming zou enkel 70 procent van de middelen beschikbaar komen.

De door Piet Dingemans ontworpen Rubenslaanschool is de laatste jaren slecht onderhouden en zou daardoor in slechte staat verkeren. Maar het gebrekkige onderhoud maakt de school ook weer uniek, vertelde Lisanne Havinga in september: “Je vindt bijna geen gebouwen meer uit die periode waarvan nog zo veel in originele staat verkeert.”

Staat

Na onderzoek door Stichting Mevrouw Meijer blijkt echter dat de bouwkundige staat van het gebouw nog zo goed is dat slopen niet ‘rechtvaardig’ zou zijn. Het betonskelet is volgens de stichting nog in goede staat en kan als uitgangspunt dienen voor hoogwaardige renovatie.

De gemeente onderzoekt de komende tijd verder of de Rubenslaanschool een geschikte locatie kan zijn voor het Kromme Rijn College. De initiatiefnemers en bewoners worden actief betrokken bij het vervolgtraject.