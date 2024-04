Sloop van gevel TivoliVredenburg in Utrecht gaat binnenkort beginnen

De sloop van de oude gevel van TivoliVredenburg in Utrecht gaat op 29 april beginnen. Op de plek van de gevel komt een nieuwe glazen entree met twee draaideuren.

De nieuwe ingang aan de kant van het centrum staat al een tijdje op de planning. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau AHH van Herman Hertzberger, die in de jaren 50 ook het ontwerp van de huidige gevel maakte. De nieuwe ingang krijgt veel glas, dat goed isoleert en een ‘open uitstraling’ moet geven.

“Nu staat ons gebouw nog met de rug naar de binnenstad. Die achterkant wordt een voorkant. Wij gaan de vervallen, monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere herstellen. En maken we er weer een inspirerende, culturele ontmoetingsplek van, waar iedereen de hele dag welkom is.”

Schele Maagd

Het startschot voor de bouw van de nieuwe entree werd eind vorige maand gegeven, met het verwijderen van het beeld dat in de volksmond de Schele Maagd wordt genoemd.

Op 29 april gaat dus de sloop van de oude gevel beginnen. De sloop duurt ongeveer vier weken, waarna de nieuwe entree met twee draaideuren geïnstalleerd wordt. Eind komende zomer moet het werk aan de buitenkant klaar zijn. Dan wordt ook het beeld teruggeplaatst.

Werkzaamheden

Vanwege de werkzaamheden wordt over de hele lengte van de Vlaamse en Hollandse Toren een bouwschutting neergezet. Voetgangers kunnen daar gewoon langs, maar fietsen die tegen de schutting staan worden weggehaald.

Verder kunnen mensen last hebben van bouwverkeer, dat rijdt over het Vredenburgplein richting het bouwterrein. Er worden verkeersregelaars ingezet om dat in goede banen te leiden.

De eerste twee weken van de werkzaamheden kunnen omwonenden en bezoekers last hebben van geluidsoverlast, door het slopen van de oude gevel.

Foyer

Als de nieuwe entree klaar is, pakt TivoliVredenburg de binnenkant van het gebouw aan. Met een crowdfunding is geld opgehaald om de nieuwe entree in te kunnen richten. “Door deze campagne kan de monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere worden hersteld. We maken er een inspirerende, culturele ontmoetingsplek van waar iedereen de hele dag welkom is”, zei TivoliVredenburg eerder.

De foyers rondom de Grote Zaal krijgen ook een nieuwe uitstraling en worden openbaar toegankelijk. Bezoekers kunnen daar straks exposities bezoeken en naar muziek luisteren.

Hollandse en Vlaamse Toren

De nieuwe entree van TivoliVredenburg is niet het enige dat in de omgeving gaat veranderen. Na de gevelverbouwing begint de herinrichting van de Hollandse en Vlaamse Toren, zodat die groener en beter verlicht worden. Na de herinrichting is het verboden om daar fietsen te parkeren. De gemeente heeft in het gebied rondom TivoliVredenburg 200 extra fietsparkeerplekken op de planning staan.