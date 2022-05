Sloop van hallencomplex voormalige Utrechtse Bazaar begonnen

De gemeente Utrecht is begonnen met het slopen van het hallencomplex van de voormalige Utrechtse Bazaar aan de Groenewoudsedijk. In het gebied worden straks 1.500 woningen gebouwd.

Eerder konden in het gebied nog geen woningen worden gebouwd door de aanwezigheid van de Asfaltcentrale Utrecht (ACU). De gemeente verhuurde het hallencomplex daarom tijdelijk aan de Utrechtse Bazaar en Papierrecycling Utrecht (PRU).

Nu de ACU ontmanteld gaat worden, wil de gemeente gaan beginnen met werkzaamheden voor de woningbouw. De Utrechtse Bazaar ging in 2020 failliet en het huurcontract met de PRU werd door de gemeente opgezegd. Nu is dus ook de sloop van het hallencomplex begonnen.

In het gebied moet de nieuwe wijk Park Groenewoud komen, een wijk met 1.500 woningen, twee parken, een school, kinderopvang, een gezondheidscentrum en andere voorzieningen. Er komen onder meer appartementen, huizen met een tuin, patio’s, atelier- en waterwoningen en tiny houses. Ongeveer de helft van de woningen gaat vallen in de categorie sociale- of middenhuur. De andere helft wordt huur of koop in de vrije sector.