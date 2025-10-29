Sloten van Albert Heijn-filialen in Utrecht gesaboteerd door activisten; meerdere supermarkten gesloten

Na de vastgelijmde sloten bij Albert Heijn-filialen in Amsterdam is woensdagochtend ook Utrecht aan de beurt. In ieder geval bij de vestiging aan de Twijnstraat stond het personeel vanochtend voor een dichte deur. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het om ‘enkele winkels in regio Utrecht’.
Op de deur van de Albert Heijn aan de Twijnstraat, nabij het Ledig Erf, is een boodschap achtergelaten. Op de inmiddels deels verwijderde poster lijkt een soortgelijke tekst te staan als bij de actie in Amsterdam, waar de overkoepelende boodschap luidde: “Stop de verkoop van Israëlische producten.”
Een medewerker van het filiaal wist één slot al los te krijgen, maar het personeel wachtte rond 09.30 uur nog op hulp om de deur verder open te maken.
De tekst loopt door onder de foto
In ieder geval de deuren van vestigingen in Lunetten, Hoog Catharijne, bij de Neude en aan de Amsterdamsestraatweg zijn gesaboteerd. “Collega’s zijn toen kort opgevangen door omliggende winkels. Al snel konden alle winkels weer open. Dit is uiteraard vervelend voor onze klanten en collega’s”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn.
De woordvoerder reageert ook op de boodschap over de verkoop van Israëlische producten in de supermarkt: “Wij houden ons bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.”
De politie doet nu onderzoek naar de actie.
11 ReactiesReageren
Och och, de verwende kinderen vervelen zich kapot en hebben weer iets nieuws bedacht.
En als er iemand voor word opgepakt , als dat al gebeurt, krijgen ze een minimale straf.
Als je tegen Israelische producten bent moet je ze gewoon niet kopen. En zet je energie nu in voor de opbouw van Gaza, dat is positiever.
Goede actie- tijd om de geldkraan naar landen die zich schuldig maken aan genocide dicht te draaien.
Wat een vervelende mensen heb je toch in de wereld…
Wat fijn (maar niet heus) dat deze mensen mij het recht ontnemen, om mijn dagelijkse boodschappen te doen. Ik ben slecht ter been en hier zit ik dan, zonder mogelijkheid in mijn buurt (binnenstad) boodschappen te doen. En nu?
@Bart: 85 jaar geleden begon het ook zo . Aan welke kant sta jij als je in die tijd leefde?
Asociale actie
Wat een zielige mensen zijn dit toch. En ook wat een helden, whauw een slot dichtsmeren dat is echt heel gewaagt. Ze zullen het niet lezen dit maar ga is werken i.p.v. een ander ze spullen kapot te maken. Democratie houd niet in dat een paar mensen iets kunnen verbieden wat ze niet aanstaat.
“Wat fijn (maar niet heus) dat deze mensen mij het recht ontnemen, om mijn dagelijkse boodschappen te doen”.
Het is geen recht, maar een noodzakelijk iets.
“Dit is dus uiteraard vervelend voor onze klanten” maar het merendeel van die klanten vindt het niet alleen vervelend maar misdadig dat AH producten verkoopt waar bloed aan kleeft..