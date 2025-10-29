Sloten van Albert Heijn-filialen in Utrecht gesaboteerd door activisten; meerdere supermarkten gesloten

Na de vastgelijmde sloten bij Albert Heijn-filialen in Amsterdam is woensdagochtend ook Utrecht aan de beurt. In ieder geval bij de vestiging aan de Twijnstraat stond het personeel vanochtend voor een dichte deur. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het om ‘enkele winkels in regio Utrecht’.

Op de deur van de Albert Heijn aan de Twijnstraat, nabij het Ledig Erf, is een boodschap achtergelaten. Op de inmiddels deels verwijderde poster lijkt een soortgelijke tekst te staan als bij de actie in Amsterdam, waar de overkoepelende boodschap luidde: “Stop de verkoop van Israëlische producten.”

Een medewerker van het filiaal wist één slot al los te krijgen, maar het personeel wachtte rond 09.30 uur nog op hulp om de deur verder open te maken.

De tekst loopt door onder de foto

In ieder geval de deuren van vestigingen in Lunetten, Hoog Catharijne, bij de Neude en aan de Amsterdamsestraatweg zijn gesaboteerd. “Collega’s zijn toen kort opgevangen door omliggende winkels. Al snel konden alle winkels weer open. Dit is uiteraard vervelend voor onze klanten en collega’s”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn.

De woordvoerder reageert ook op de boodschap over de verkoop van Israëlische producten in de supermarkt: “Wij houden ons bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.”

De politie doet nu onderzoek naar de actie.