Sluitstuk van een ‘kleurendiscussie’: niet Odido maar Sanquin staat zondag op de shirts van FC Utrecht

Niet Odido maar Sanquin staat komende zondag als hoofdsponsor op de shirts van FC Utrecht. De eenmalige sponsorwisseling is het resultaat van een ‘akkefietje’ tussen de bloedbank en de telecomprovider, over de kleuren die Odido in de nieuwe huisstijl gebruikt.

“Hallo Odido, wij zijn Sanquin. Je weet wel, al heel lang de provider van levensreddend bloed en plasma. Het viel ons op dat jullie een beetje op ons lijken. Onze clubkleuren en die van jullie. Maak je geen zorgen, onze donors zijn gewend aan al die kleurenpracht, maar mochten jullie abonnees in verwarring raken, dan zullen we netjes vertellen dat wij niet van internetsnelheid zijn, maar van bloedspoed.”

Bloedbank Sanquin liet in oktober vorig jaar in een post met twee foto’s op Instagram weten dat de nieuwe huisstijl van Odido wel erg veel lijkt op die van Sanquin. De telecomprovider gebruikt namelijk vrijwel dezelfde kleuren als de bloedbank.

Tekst loopt door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sanquin (@sanquin)

Knipoog

De boodschap van Sanquin was er één met een knipoog, maar Sanquin kwam in dezelfde post wel met een ludieke oplossing voor het ‘probleem’. “Nu we toch zo op elkaar lijken: laten we samenwerken en jullie abonnees oproepen om donor te worden. Die hebben we hard nodig in Nederland. We zien het helemaal zitten: “@odidonederland zet zich in voor de bloedvoorziening in Nederland”. Dan doen jullie het, zoals jullie dat zelf zo mooi zeggen, pas écht anders.”

Voor dat argument lijkt Odido wel gevoelig te zijn, want komende zondag volgt de apotheose in deze kleurendiscussie. Odido staat komende zondag tijdens de wedstrijd van FC Utrecht tegen Vitesse al haar sponsorrechten eenmalig af aan Sanquin. Op het FC Utrecht-shirt zal dan ook niet Odido maar Sanquin te zien zijn, net als op de boarding langs het veld.

‘Groeiende roep’

De samenwerking is bedoeld om meer bloed- en plasmadonors te werven, omdat er volgens Sanquin ‘een groeiende roep’ is om meer donoren. Één op de vijftig mensen doneert bloed of plasma, terwijl één op de vier mensen ooit bloed nodig heeft, aldus Sanquin. De hoop is dat fans die in het stadion en thuis op de bank naar FC Utrecht kijken zich aanmelden als nieuwe donor bij Sanquin. Het originele sluitstuk van een kleurendiscussie met een knipoog.