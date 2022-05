‘Smart zone’ wordt mogelijke oplossing voor laad- en losprobleem in Utrechtse Twijnstraat

Een reserveerbare laad- en losplaats in de Utrechtse Twijnstraat wordt mogelijk een van de oplossingen voor de vele voertuigen die regelmatig stilstaan in de straat. Daarnaast wordt ook gekeken naar ‘gebundeld goederenvervoer’.

Bewoners en ondernemers van de Twijnstraat hebben in een gesprek met de gemeente aangegeven dat de buurt de overlast van het laden en lossen aan wil pakken. Met enige regelmaat staan voertuigen op straat stil en dat veroorzaakt vervolgens weer hinder voor het verkeer en de omgeving.

Vanaf volgende maand wordt daarom een proef gestart met een zogenoemde ‘smart zone’, oftewel een reserveerbare laad- en losplaats. Het idee is dat ondernemers in de straat een tijdvak reserveren in de hoop dat het laad- en losverkeer daardoor beter over de dag wordt uitgesmeerd. Deze proef duurt drie maanden.

Tot slot zegt de gemeente meer inzicht te willen krijgen in het laad- en losgedrag van winkels en leveranciers. Op basis van deze informatie wordt gekeken of gebundeld goederenvervoer, vanuit een hub in de buurt, tot de mogelijkheden behoort.