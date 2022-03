Snel plek voor 400 Oekraïense vluchtelingen in Utrecht en gemeente neemt veiligheidsmaatregelen

De gemeente Utrecht heeft gezegd op korte termijn 400 opvangplekken langdurig beschikbaar te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als verdere opschaling nodig blijkt, wil gemeente het aantal plekken verhogen naar 800.

“In nauwelijks twee weken tijd is de situatie in de wereld totaal veranderd”, schrijft het college in een brief aan de raad. “Miljoenen Oekraïners zijn direct getroffen door oorlogsgeweld. Geweld dat in korte tijd een enorme vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht.”

Eerder deze maand vroeg het kabinet de veiligheidsregio’s om ieder minimaal 1.000 opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te coördineren. Dit zou een mix van publieke, private en publiek-private initiatieven kunnen zijn.

De gemeente Utrecht meldt dat zich inmiddels een aantal ondernemers, pandeigenaren en organisaties heeft gemeld voor het realiseren van de opvanglocaties. Omdat de opvang van langdurige aard kan zijn, wil de gemeente dat er kwalitatief hoogwaardige opvangplekken komen. Daarbij horen privacy, goed sanitair en dagbesteding.

Hotels

Nu al zijn er 100 plekken voor de opvang van Oekraïners gerealiseerd in hotels. Daar zijn tot op de ochtend van 8 maart 37 personen binnengekomen. Andere Oekraïners hebben mogelijk onderkomen gevonden bij vrienden of familie. Dat aantal is bij de gemeente onbekend.

“Het bieden van de juiste opvang en ondersteuning aan deze groep vluchtelingen, die vooral uit vrouwen en kinderen bestaat, bereiden we in Utrecht samen met partners en burgers in de stad voor”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Cyberdreiging

Hoe die voorbereiding eruit ziet? Hiervoor is een gemeentelijke crisisorganisatie opgezet. De organisatie focust zich onder meer op de opvang van vluchtelingen, cyberdreiging en de openbare orde, en maatschappelijke onrust. Daarbij horen onder andere het uitwerken van scenario’s voor gevolgbestrijding van cyberdreiging, militaire dreiging en nucleaire dreiging.

Vooralsnog laat de gemeente weten dat er geen verhoogde veiligheidsrisico’s zijn voor Utrecht. Toch zegt de gemeente dagelijks te informeren naar nieuwe informatie over de (cyber)veiligheid.

Escalatie

Ook organiseert Utrecht extra (crisis)oefeningen en onderhoudt ze korte lijnen met partners, mocht de situatie toch escaleren. “We hechten er evenwel aan te benoemen dat er tot dusver geen concrete indicatie is dat er reden is om verdere escalatie richting Nederland te vrezen.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.