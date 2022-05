Een snelle busverbinding tussen Utrecht, Amstelveen en Haarlem lijkt kansrijk. Dat blijkt uit onderzoek dat ingenieursbureau Movares deed in opdracht van kennisplatform CROW, DOVA, provincie Utrecht, vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

In het onderzoek is gekeken naar een busverbinding die loopt van Haarlem-Zuid, via Schiphol Noord, Amstelveen en Breukelen naar Utrecht Leidsche Rijn. Het traject zou via de snelwegen A9 en A2 verschillende woon- en werkgebieden met elkaar verbinden.

Vooral de reistijd tussen Leidsche Rijn en Amstelveen zou met de snelle busverbinding flink afnemen. Nu duurt die reis nog 50 minuten, maar dat zou met de nieuwe verbinding ongeveer 30 minuten worden; ongeveer even lang als het met de auto duurt. Tussen Leidsche Rijn en Amstelveen doen reizigers er met de bus nu twee uur over. Met de trein kost het ongeveer 50 minuten.

Extra haltes

De nieuwe bus zou twaalf keer per uur kunnen rijden, blijkt uit het onderzoek. Het aantal reizigers dat gebruik zou maken van de snelle busverbinding zou volgens het onderzoek toenemen als er extra haltes dichtbij bedrijventerreinen, zoals Lage Weide, komen. Het aanleggen van extra haltes langs de snelweg blijkt lastig en kostbaar, bijvoorbeeld door geluidsmuren en het ontbreken van onderdoorgangen of viaducten.

Het onderzoek dat nu gedaan is, is volgens de onderzoekers nog relatief beperkt. Het is volgens Movares dan ook ‘gewenst’ om de ideeën over de snelle busverbinding nog verder uit te werken. Er kan bijvoorbeeld nog gekeken worden naar hoe de verbinding moet worden ingepast, wat de kosten zijn en hoe de lijn geëxploiteerd moet worden.

Het hele onderzoek van Movares is hier (pdf) te lezen.