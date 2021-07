Snelle toename besmettingen; dit zijn de aangescherpte coronaregels

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Dit was ook te zien in Utrecht op verschillende feesten waar meerdere mensen besmet zijn geraakt. Het kabinet heeft zojuist nieuwe coronaregels aangekondigd die zaterdagochtend om 06.00 uur ingaan en gelden tot 13 augustus.

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Dit was ook te zien in Utrecht op verschillende feesten waar meerdere mensen besmet zijn geraakt. Het kabinet heeft zojuist nieuwe coronaregels aangekondigd die zaterdagochtend om 06.00 uur ingaan en gelden tot 13 augustus. Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.

Alle horeca sluit dagelijks om 00.00 tot 06.00 uur. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.

Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.

Voor de horeca gaat het systeem van Testen voor Toegang waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021. Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.

Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

Evenementen duren maximaal 24 uur. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!