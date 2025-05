Snellere uitslag van drugstesten in Utrechts festivalseizoen door nieuwe testmachine

Vanaf juni zal Utrecht een nieuwe drugstestmachine in gebruik nemen, waardoor er nog sneller uitsluitsel kan worden gegeven over de kwaliteit en ingrediënten van de drugs die mensen aanleveren. Al ruim 30 jaar kunnen mensen hun drugs anoniem laten testen bij de drugstestservice, met als doel om het drugsgebruik in Utrecht veiliger te maken.

Al tientallen jaren kunnen Utrechters hun drugs anoniem inleveren bij de drugstestservice die door de gemeente gefinancierd wordt. Hierdoor weten gebruikers wat er in de drugs zit, en hoe sterk die is. Wethouder Eelco Eerenberg legt uit: “Het beste is om geen drugs te gebruiken, maar als je gebruikt, doe het dan zo veilig mogelijk.”

Op dit moment wordt deze service verleend door verslavingszorginstelling Jellinek, en kunnen gebruikers langskomen om een sample af te leveren, waarna deze in een lab wordt onderzocht. Na ongeveer een week kunnen gebruikers anoniem bellen voor de uitslag.

Druk in het festivalseizoen

Met de nieuwe drugstestmachine, genaamd FTIR, kan voor een aantal drugs direct uitslag worden gegeven. Denk hierbij aan MDMA-poeder, amfetamine, 2-MMC, 3-MMC, ketamine, en GHB. Drugs als XTC en cocaïne kunnen niet getest worden door de FTIR. Doordat het tijdens het festivalseizoen erg druk is bij de testservice, is de FTIR een welkome aanwinst om de werkdruk te verlichten. Ook kan de testservice hierdoor vaker open.

Daarnaast moet de FTIR volgens de gemeente de groep mensen bereiken met een (kwetsbaarheid voor) verslaving die nu nog niet voldoende hun weg kan vinden naar de testservice. Doordat de uitslag van de FTIR direct gedeeld kan worden, moet deze groep gemakkelijker aangetrokken worden om een test te laten uitvoeren.

Heel blij

Jellinek is heel blij met de extra openstellingen en de ontwikkelingen rondom de FTIR, ook omdat Jellinek hierdoor zelf ook beter in beeld krijgt welke drugs er op de markt zijn. “Stel we zien een vervuild product, dan kunnen we er snel voor waarschuwen, en zal het sneller van de markt gaan en daarmee minder slachtoffers maken”, schrijft de verslavingszorginstelling. “Daarnaast zijn we blij met de extra mogelijkheden om doelgroepen te bereiken voor wie de drempel nog te hoog is.”