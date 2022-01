Snelweg A2 bij Utrecht in beide richtingen afgesloten geweest vanwege politieactie

De snelweg A2 is net ten noorden van Utrecht in beide richtingen afgesloten geweest. Vanwege een politieactie werd al het verkeer op de rijksweg tussen Maarssen en Breukelen omgeleid. Inmiddels is de weg weer helemaal vrijgegeven.



De landelijke eenheid van de politie laat via Twitter weten dat er momenteel een ‘verdachte situatie’ is op de A2. Er is één voertuig aan de kant gezet en ook is er een persoon gearresteerd.

Er is momenteel een verdachte situatie op de A2 Er is 1 auto staande gehouden en 1 verdachte aangehouden. Politie Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak. A2 wordt zo spoedig mogelijk vrijgegeven. Later meer informatie. — Landelijke Eenheid (@POL_Lnd_Eenheid) January 6, 2022

Veiligheidsregio Utrecht zegt vervolgens dat de weg is afgesloten in verband met een onderzoek van een auto waarbij de brandweer wordt ingezet. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Eerder was onduidelijk hoelang de rijksweg afgesloten zou blijven. De politie zei dat het verkeer ‘zo spoedig mogelijk’ weer gebruik kon maken van de weg. Inmiddels is de weg dus weer vrijgegeven.

Raadpleeg voor actuele verkeersinformatie de website van Rijkswaterstaat.