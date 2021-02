Snorfiets in Utrecht gaat dit jaar nog naar de rijbaan

De kogel is door de kerk: snorfietsers moeten later dit jaar in Utrecht naar de rijbaan. Volgens de gemeente wordt hierdoor het verkeer veiliger en zorgt het voor een afname van overlast.

Het is al langer een wens van de Utrechtse gemeenteraad om snorfietsen van het fietspad te halen. Voor het invoeren van de maatregel zijn een aantal partijen geraadpleegd, waaronder de politie, brandweer, openbaar vervoer, provincie Utrecht en belangenvertegenwoordigers van fietsers en snorfietsers.

Daarnaast is ook gekeken naar de gemeente Amsterdam. In de hoofdstad is de maatregel namelijk al een aantal jaar geleden ingevoerd. Nu ligt er in Utrecht ook een plan.

Overlast

Het groeiend aantal snorfietsen veroorzaakt door hun omvang en snelheid hinder voor fietsers. Ook hebben fietsers overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het verkeerslicht.

“Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan doen we niet zomaar. Iedereen wil zo veilig mogelijk in het verkeer zijn. Door de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen komt er meer ruimte voor de fietser op de vaak smalle en drukke fietspaden. De doorstroming voor de fietser zal er dus ook op vooruit gaan”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Veiligheid

Naast hinder speelt ook veiligheid een rol in het besluit. De gemeente zegt dat snorfietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten als ze op de rijbaan rijden. Daardoor zouden er minder ongelukken gebeuren tussen afslaande automobilisten en rechtdoor rijdende snorfietsers. Tot slot moeten snorfietsers ook een helm gaan dragen.

De regel geldt voor zowel elektrische snorfietsen als modellen met een verbrandingsmotor.

“Ook al zorgen elektrische snorfietsen zelf niet voor uitstoot van schadelijke stoffen op het fietspad, ze worden wel als hinderlijk ervaren vanwege hun breedte, massa en gemiddelde snelheid”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Uitzonderingen

Zodra het besluit ingaat moeten snorfietsers op Utrechtse wegen met een vrijliggend fietspad naar de rijbaan. Hierin zijn echter wel een aantal uitzonderingen gemaakt. “We hebben besloten om de Venuslaan en Rubenslaan niet op te nemen in het besluit, vanwege de hoge snelheid van het autoverkeer”, is te lezen in de raadsbrief.

Op de Graadt van Roggenweg en Daalsetunnel ligt volgens de gemeente de snelheid van het verkeer rond de maximum toegestane snelheid. “Maar staduit iets hoger dan stadin.” Staduit hoeven snorfietsers voor het grootste deel geen gebruik te maken van de hoofdrijbaan omdat ze over de ventwegen kunnen rijden.

Remmen

Om de snelheid van het autoverkeer op bovenstaande wegen te remmen worden extra maatregelen genomen. “We denken aan dubbele belijning tussen busbaan en autostrook, zodat de rijbaan optisch versmalt en extra bebording op de palen van de verkeerslichten om het verkeer op de rijbaan bewust te maken van de aanwezigheid van de snorfietser.”

Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of de zogenoemde groentijden voor snorfietsers bij het verkeerslicht kunnen worden aangepast kunnen, zodat ze zonder auto’s de rijbaan kunnen oprijden.

De verwachting is dat de maatregel na de zomer ingevoerd kan worden. Op het onderstaande kaartje is te zien om welke Utrechtse wegen het gaat.