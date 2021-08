Snorfietsen naar de rijbaan: helmplicht, coaches en proefritten

Nog een paar weken en dan zijn snorfietsers niet meer overal welkom op het fietspad in Utrecht. Op meerdere wegen in Utrecht rijden ze dan op de rijbaan. De nieuwe regel werd jaren geleden al aangekondigd maar had nogal wat voeten in de aarde. Nu is het dus wel bijna zover en start de gemeente met een campagne om de verkeersregels voor iedereen duidelijk te maken.

Over precies een maand moeten snorfietsers op bijvoorbeeld de Catharijnesingel, Amsterdamsestraatweg, Croeselaan, Biltstraat en Vleutenseweg op de rijbaan rijden. Vanaf dat moment moeten de bestuurders op deze straten ook een helm op.

Coaches

De gemeente Utrecht is begonnen met een campagne om de nieuwe regels aan iedereen duidelijk te maken, want ‘het zal in het begin voor alle weggebruikers even wennen zijn.’ Zo krijgen alle snorfietseigenaren een brief over de maatregel. Ook komen er nieuwe verkeersborden en wegmarkeringen.

In de eerste weken helpen snorfietscoaches met de nieuwe regels op drukke punten in de stad. Voor mensen die het spannend vinden om met de snorfiets de rijbaan op te gaan, komen er proefritten. Zij kunnen op 4 en 5 oktober vertrouwd raken met de nieuwe situatie. Zij kunnen zich aanmelden tot 26 september op de website van de gemeente.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Routes

De nieuwe maatregel betekent ook dat snorfietsen op sommige plekken in de binnenstad nieuwe routes moeten rijden. Zo moeten zij bijvoorbeeld binnenkort een flink stuk omrijden om van de Croeselaan naar de (brom)fietsenstalling aan het Jaarbeursplein te komen. In een rechte lijn van Westplein naar de Neude snorren, dat kan straks ook niet meer.

Het was al een tijd lang een wens van de Utrechtse gemeenteraad om snorfietsen van het fietspad te halen. Voor het invoeren van de maatregel was een aantal partijen geraadpleegd, waaronder de politie, brandweer, openbaar vervoer, provincie Utrecht en belangenvertegenwoordigers van fietsers en snorfietsers.

Kritiek

De gemeente Utrecht erkent dat veel snorfietsers kritisch reageerden op het besluit. “Zij voelen zich benadeeld, blijven liever op het fietspad en zonder helm rijden. Zij denken dat zij veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten”, laat de gemeente weten.

Toch wordt het ook voor de snorfietser beter, meent de gemeente. Zo zouden snotfietsers op de rijbaan beter worden gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte. Hierdoor moeten er minder ongelukken gebeuren. “We maken het dus verkeersveiliger voor fietsers én snorfietsers.”