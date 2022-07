Snorfietsers in Utrecht houden zich nog niet aan de nieuwe regels, ‘tegenvaller’ voor gemeente

De nieuwe regels rondom ‘snorfiets naar de rijbaan’ worden nog niet nageleefd zoals gehoopt, laat de gemeente Utrecht weten. Dat blijkt uit de metingen die eind vorig jaar zijn uitgevoerd.

De gemeente schakelde Bureau Goudappel in voor het monitoren van snorfietsen in de stad. De eerste meting die zij deden was op 30 september 2021, toen de maatregel nog niet was ingevoerd. De tweede meting deed het bureau op 2 december 2021.

Na de tweede meting bleek 71 procent van de snorfietsers op de aangewezen plekken nog gewoon op het fietspad te rijden. 65 procent van de gemonitorde snorfietsers had daarbij ook geen helm op. Een ‘tegenvallend’ resultaat, laat het college weten. Bureau Goudappel zou daarbij tijdens de metingen geen verkeersonveilige situaties hebben gezien bij snorfietsers die op de weg reden.

‘Onvoldoende gelukt’

Het college schrijft in een brief aan de raad: “Onze inzet was om met de gerichte communicatiecampagne, de duidelijke bebording, de inzet van snorfietscoaches en de handhavingsacties een eerste aanzet te geven tot het nu gewenste gedrag van snorfietsers. Helaas constateren we dat dit onvoldoende is gelukt.”

De gemeente laat weten dat vanaf het ingaan van de maatregel op 30 september tot en met half mei van dit jaar zijn in totaal zo’n 980 boetes en ruim 400 waarschuwingen uitgedeeld aan snorfietsers die zich niet aan de maatregel hielden.

Kentekencamera

Een pilot met een kentekencamera moet de oplossing bieden, zoals ook in Amsterdam gebeurde. De gemeente wil de mobiele camera gedurende een jaar testen. Daarvoor moet het Openbaar Ministerie eerst toestemming geven. Na een jaar wil de gemeente evalueren en bekijken of de inzet van de camera wordt verlengd.

Wethouder Milieu en Emissieloos vervoer, Eva Oosters, zegt: “Helaas zien we dat teveel snorfietsers zich niet aan de regels houden. Dat is ondanks alle inspanningen op het gebied van communicatie, bebording, snorfietscoaches en handhaving. Daarom willen we extra inzetten op handhaving met een mobiele kentekencamera om de naleving van de regels te vergroten. Zo willen we meer ruimte en gezonde lucht creëren voor fietsers op het fietspad.”