Snorfietsers in Utrecht vanaf 30 september naar de rijbaan

Nu rijden snorfietsers in Utrecht overal nog op het fietspad, maar vanaf 30 september komt daar verandering in. Snorfietsers, met een blauwe kenteken, moeten vanaf die datum op een aantal wegen in de stad op de rijbaan rijden en een helm dragen, net als bromfietsers met een geel kenteken.

De nieuwe regels gaan niet overal in Utrecht gelden. De snorfiets gaat straks naar de rijbaan op de volgende wegen: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum moeten snorfietsers op sommige plekken straks alternatieve routes rijden, zoals nu ook al het geval is met bromfietsers. Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jonge, blijft de snorfiets op het fietspad.

Tekst loopt door onder het kaartje

Kritiek

Nadat de gemeente het voorlopige verkeersbesluit presenteerde, kwamen er ruim 800 reacties binnen. Veel snorfietsers zijn kritisch op de plannen. Ze voelen zich benadeeld en blijven liever op het fietspad en zonder helm rijden. Ook denken ze dat ze veiliger zijn op het fietspad en vrezen ze het snelheidsverschil met automobilisten.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg wordt het door de maatregel straks ook beter voor snorfietsers. “Op de rijbaan worden zij beter gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken.”

In Amsterdam rijden snorfietsers op veel plekken al meer dan twee jaar op de rijbaan. Daar gebeuren sinds die tijd minder ongelukken met snorfietsers en fietsers. “We maken het dus verkeersveiliger voor fietsers én snorfietsers, al is het natuurlijk wel even wennen. Daarom willen we snorfietsers zo goed mogelijk op weg helpen.”

Extra acties

Om snorfietsers en andere weggebruikers makkelijk te laten wennen aan de nieuwe situatie, komt de gemeente met een aantal extra acties. Rond 30 september komen er proefritten waarbij snorfietsen onder begeleiding op de rijbaan rijden en snorfietsers kunnen persoonlijk routeadvies vragen als ze liever niet op de rijbaan willen rijden. Ook komt er een filmpje ‘om snorfietsers bewust te maken van de voordelen van rijden op de rijbaan’.

De acties zijn niet alleen gericht op snorfietsers. Automobilisten, buschauffeurs en taxichauffeurs worden extra geattendeerd op de nieuwe situatie, zodat ze niet verrast worden en rekening kunnen houden met de snorfietsers. Om dat duidelijk te maken, worden er onder meer tekstkarren op straat gezet.

Snorfietsers krijgen een aantal weken voor de start een brief met informatie over wat er per 30 september verandert. Daarna volgt een lokale campagne om alle weggebruikers te informeren en komen er borden en markeringen op de weg. De eerste paar weken ligt de nadruk op informeren, daarna wordt ook gehandhaafd.