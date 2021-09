Snorfietsers rijden vanaf vandaag op aantal plekken in Utrecht op de rijbaan

Het was al een tijdje bekend dat de regels voor snorfietsers gingen veranderen, maar vandaag gaat de maatregel dan echt ook in. Op een aantal wegen in het hart van Utrecht moeten snorfietsers, met een blauw kenteken, vanaf vandaag op de rijbaan rijden. Verder moeten ze, net als bromfietsers, een helm op.

De nieuwe regels gelden niet op alle plekken in Utrecht. De snorfiets rijdt vanaf nu op de rijbaan op de volgende wegen: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum moeten snorfietsers alternatieve routes rijden, zoals ook al het geval was met bromfietsers. Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jonge, blijft de snorfiets op het fietspad.

De nieuwe verkeerssituatie is aangegeven met verkeersborden en wegmarkeringen. Nu de snorfietsers op de rijbaan rijden, denkt de gemeente dat de veiligheid op fietspaden wordt verbeterd. Fietsers krijgen meer ruimte op het fietspad en de doorstroming wordt beter.

Kritiek

Veel snorfietsers zijn echter kritisch op de nieuwe maatregel, bleek toen de gemeente het voorlopige verkeersbesluit presenteerde. Er kwamen ruim 800 reacties binnen van snorfietsers die zich benadeeld voelen en liever op het fietspad en zonder helm rijden. Ze denken dat ze veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten.

De gemeente denkt dat de maatregel er juist voor zorgt dat ook snorfietsers veiliger zijn en wijst daarbij ook op Amsterdam, waar snorfietsers sinds april 2019 op de rijbaan rijden en minder ongelukken gebeuren.

Veiliger voor iedereen

“Met snorfietsers op de rijbaan maken we het veiliger voor iedereen, al is het natuurlijk wel even wennen. Daarom hebben we de snorfietsers met onder meer filmpjes, brieven en aankondigingsborden zo goed als mogelijk proberen voor te bereiden op de nieuwe situatie”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

“We informeerden ook automobilisten, buschauffeurs en taxichauffeurs zodat zij niet verrast zijn en rekening houden met de snorfietsers op de rijbaan. Gebruikers van navigatieapps ontvangen nu een alert als ze in een gebied komen waar snorfietsers op de rijbaan rijden.”

Snorfietscoaches

In de eerste week staan op verschillende plekken in de stad snorfietscoaches die snorfietsers op weg kunnen helpen. Daarna nemen de handhavers het over. Zij gaan waarschuwen als snorfietsers op het fietspad rijden waar dat niet mag en geven uitleg als er nog iets onduidelijk is. In de eerste periode krijgen snorfietsers eerst één keer een waarschuwing, daarna krijgen ze direct een boete.

De gemeente gaat verder kijken of de maatregelen echt werken zoals ze bedoeld zijn. Zo wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en beoordeeld of de borden en wegmarkeringen begrijpelijk zijn.