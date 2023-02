Sociëteit De Vereeniging in Utrecht moet illegaal gekapte bomen alsnog terugplanten

Sociëteit De Vereeniging aan de Mariaplaats in Utrecht heeft ruim tien jaar geleden twee bomen in de voortuin gekapt. Hiervoor was echter geen vergunning en de sociëteit moest van de gemeente binnen zes maanden een nieuwe boom terugplanten. Er staat tot dusver nog geen nieuwe boom en de Partij voor de Dieren heeft het college halverwege januari dan ook om opheldering gevraagd.

De gemeente zegt dat per casus wordt gekeken binnen welke termijn een illegaal gekapte boom herplant moet worden. “Wanneer de herplant bijvoorbeeld niet op dezelfde locatie kan plaatsvinden en een locatie elders gevonden dient te worden, vraagt dat tijd en afstemming.”

Een van de redenen dat er meer tijd wordt gegeven is dat de nieuwe boom niet op de oude plek neergezet kan worden. Omdat er ook andere bomen in de voortuin van de sociëteit staan, zou er volgens een expert nu te weinig ruimte zijn om er nog een exemplaar bij neer te zetten.

Tot slot vroeg de Partij voor de Dieren ook of de gemeente nog aangifte gaat doen van de illegale kap. “We hebben besloten om het Openbaar Ministerie niet te verzoeken over te gaan tot strafvervolging. […] In een oud geval als dit is het niet mogelijk gebleken om voldoende bewijsmateriaal te verkrijgen […].”