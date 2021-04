Sonnenborgh benoemd tot ‘Historic Site’ vanwege buitengewone bijdrage aan natuurkunde

De European Physical Society benoemt het Utrechtse Sonnenborgh tot ‘Historic Site’, oftewel een plek van historisch belang. De EPS geeft deze titel aan plekken die een ‘buitengewone bijdrage’ geleverd hebben aan de natuurkunde.

Sonnenborgh is tegenwoordig een museum en sterrenwacht maar hier werd in 1854 het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut opgericht. Christopher Buys Ballot was daar verantwoordelijk voor.

Hier werden de eerste weerberichten van Nederland gemaakt, stelde Buys Ballot zijn befaamde wet op en werd een start gemaakt met internationale meteorologische samenwerking.

Ook het aanpalende sterrenkundige instituut op Sonnenborgh groeide uit tot een wetenschappelijke plek van groot belang, met name door het zonneonderzoek van Marcel Minnaert en Kees de Jager in de 20e eeuw. In 1961 richtte Kees de Jager op Sonnenborgh het Laboratorium voor Ruimteonderzoek op, het latere Netherlands Research Institute for Space Research.

Buitengewone bijdrage

Een plek met grote betekenis dus voor de natuurkunde. Op woensdag 7 april onthulde voorzitter van de EPS Petra Rudolf een plaquette aan de buitengevel van Sonnenborgh ‘om de herinnering aan de buitengewone bijdrage van Sonnenborgh aan de natuurkunde’ levend te houden.

Directeur van Sonnenborgh Maarten Reichwein zegt daarover: “Sonnenborgh is zeer vereerd om een van de drie Historic Sites in Nederland te zijn. Met deze toekenning is er nog meer waardering voor Sonnenborgh en de onderzoekers die op Sonnenborgh een bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap.”