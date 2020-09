SP Utrecht gaat buurtonderzoek doen naar weghalen verkeerslichten ’t Goylaan

De Utrechtse SP gaat komende twee weken een buurtonderzoek doen in de omgeving van ’t Goylaan. Door langs de deuren te gaan hoopt de partij erachter te komen wat de buurt vindt van het plan om de stoplichten op de kruising van de Linschotensingel en de Scherpenburglaan weg te halen.

Wethouder Lot van Hooijdonk kwam begin dit jaar na een proef van drie weken met het plan om de stoplichten op de kruising te verwijderen. Uit die proef blijkt dat de verkeerslichten uitgeschakeld kunnen worden, en dat daardoor ook minder files stonden op de afritten van de Waterlinieweg. Ook waren er minder files bij het voorrangsplein bij de Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat.

Er is echter wel een herinrichting nodig om de verkeerslichten veilig uit te kunnen zetten. Zonder de herinrichting ontstaan er namelijk onveilige situaties met overstekend en afbuigend verkeer op de kruising.

Kritisch

De SP was kritisch op de proef en stelde vragen aan de wethouder. “In januari en februari zijn de stoplichten uitgezet en rijbanen afgezet. Daarbij werden verkeersregelaars ingezet. We hebben destijds meteen vragen aan de wethouder gesteld over de waarde van die proef, want wat meet je eigenlijk als er blijkbaar ‘menselijke stoplichten’ nodig zijn om de boel in goede banen te leiden?”, zegt SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Talloze reacties

De SP heeft tijdens het experiment meerdere reacties uit de buurt gekregen en wil nu een beter beeld krijgen van wat de buurt vindt. Schipper: “We hebben de vraag ook op Facebook uitgezet. Dat levert talloze reacties op en niet alleen uit Hoograven.”

De SP hoopt dat mensen reageren via de website en de Facebookpagina van de SP Utrecht. Bewoners kunnen ook hun mening laten blijken. “We vinden het van groot belang om te weten of er draagvlak voor de plannen is, voordat er straks weer goud geld wordt uitgegeven aan een niet-gedragen oplossing.”