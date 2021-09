SP: vraagtekens bij verkeersveiligheid na dodelijk ongeluk kruising Croeselaan en Van Zijstweg

De Utrechtse SP-fractie maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising tussen de Croeselaan en de Van Zijstweg. Vorige week gebeurde daar een dodelijk ongeluk toen een 62-jarige fietser werd aangereden door een bus. De SP vraagt het college van B&W nu of er maatregelen genomen kunnen worden.

Het 62-jarige slachtoffer werd vorige week maandag op de kruising aangereden door een bus. Onder meer een traumahelikopter rukte uit, maar de politie maakte later bekend dat de vrouw een dag na het ongeluk aan haar verwondingen was overleden.

In de afgelopen maand werd volgens SP-raadslid Ruurt Wiegant vaker een traumahelikopter ingezet na ongevallen op het kruispunt. Het burgercomité Croeselaan maakt zich ook al langer hard voor een veiligere kruising, bijvoorbeeld door te pleiten voor een langere oversteektijd.

Voldoende zicht

De SP vraagt het college onder meer of buschauffeurs die van de Rabobank naar de Van Zijstweg rijden voldoende zicht hebben op (overstekers op) de Croeselaan en of dat zicht nog verbeterd kan worden. Ook wil Wiegant weten of voetgangers en fietsers genoeg ruimte hebben om zich veilig op te stellen als ze staan te wachten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Aansluitend bij het burgercomité stelt Wiegant vragen over de oversteektijd bij het kruispunt. Die zou 9 seconden zijn, terwijl het gaat om een driebaansweg. “Is deze oversteektijd van het bedoelde kruispunt gelijk bij een tweebaansweg of eenbaansweg?”, wil Wiegant weten. Ook vraagt hij of de oversteektijd bij het kruispunt vergroot kan worden.

Werkzaamheden

Wiegant wil tot slot weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat de verkeersveiligheid rondom het kruispunt verbetert. Verder wil hij duidelijkheid over werkzaamheden die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. “Is de infrastructuur van en rondom het kruispunt de afgelopen jaren herzien? Zo ja, hoe is de buurt hierbij betrokken?”