Spaghetteria in Utrecht-Oost maakt plaats voor nieuw familierestaurant 1818

Pastabar Spaghetteria aan de Adriaen van Ostadelaan is gesloten en wordt binnenkort vervangen door restaurant 1818. Het nieuwe familierestaurant gaat woensdag 7 januari open. 1818 laat weten dat zij zoveel mogelijk proberen samen te werken met lokale leveranciers, om zo hun steentje bij te dragen aan de wijk Utrecht-Oost.

Het pand van de voormalige Spaghetteria wordt momenteel grondig verbouwd en omgebouwd tot het nieuwe restaurant. De familie die achter het concept zit, noemt hun restaurant “toegankelijk en lokaal, maar met een verfijnd randje”.

Naam 1818

De naam 1818 verwijst naar het jaar waarin de buurt Abstede zelfstandig werd en zich losmaakte van Utrecht. “In die tijd speelde het stadsleven zich vooral af binnen de singels. Boeren en tuinders rondom de stad zorgden dagelijks voor de aanvoer van verse producten”, zeggen de nieuwe eigenaren daarover.

De eigenaren willen het thuisgevoel – dat zij zelf in Utrecht ervaren – overbrengen op hun toekomstige gasten. “We wonen zelf al decennia in Utrecht, voelen ons thuis en weten wat voor ons belangrijk is in thuisvoelen. Dat hebben we geprobeerd in ons restaurant tot leven te brengen”, schrijven zij op hun website.

Spaghetteria

In 2019 opende Spaghetteria een vestiging aan de Adriaen van Ostadelaan, destijds de derde locatie in Utrecht. Na zes jaar sluit het restaurant hier zijn deuren, onbekend is waarom. Spaghetteria heeft nog twee vestigingen in de stad, aan de Wittevrouwensingel en de Korte Koestraat. Spaggetaria heeft niks vermeld over de sluiting van de vestiging de Adriaen van Ostadelaan.