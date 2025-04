Spar op het Utrecht Science Park gaat toch niet uitbreiden

De Spar op het Utrecht Science Park gaat voorlopig toch niet uitbreiden. De gemeente en de universiteit lieten in het najaar nog weten dat de enige supermarkt in de wijk verbouwd zou worden en daardoor groter zou worden, met een uitgebreider assortiment. Volgens wethouder Schilderman stellen de ondernemers de verbouwing voorlopig uit.

Bewoners van universiteitswijk USP, voorheen de Uithof genoemd, kunnen op dit moment alleen terecht bij de Spar. De kleine supermarkt met het beperkte assortiment en de relatief hoge prijzen zijn voor veel studenten en inwoners van de wijk, en bovendien voor de gemeenteraad, een doorn in het oog.

Het realiseren van een tweede supermarkt is voor de komende jaren niet mogelijk, waardoor er werd gekeken naar een tijdelijke oplossing waarin de huidige Spar uitgebreid zou worden van 400 naar 500 vierkante meter. Hiermee werden de hoge prijzen weliswaar niet verholpen, maar was er in ieder geval een uitgebreider assortiment. De Universiteit Utrecht heeft in oktober belooft dat deze uitbreiding dit voorjaar zou plaatsvinden.

Business case

Verschillende fracties hebben bij wethouder Susanne Schilderman om opheldering gevraagd over de huidige status van de beloofde uitbreiding van de Spar. Schilderman geeft aan dat er op dit moment geen uitbreiding lijkt te komen.

“Het uitblijven van de verbouwing heeft te maken met de afweging van de ondernemers zelf, specifiek met betrekking tot de business case”, aldus de wethouder. Commissieleden Maaike Zijdenbos (VVD) en Anton Stam (Volt) vragen zich hardop af hoe het kan dat er ‘eerder zo stellig een belofte werd gedaan, maar het nu toch niet gebeurt’.

De wethouder geeft aan dat iedereen de wens heeft dat er meer supermarktgelegenheid komt in de wijk: “Daar wordt ook zoveel mogelijk op ingezet, maar daarmee kunnen wij niet de acties van de supermarkt controleren”.

Langeveldgebouw

Op dit moment hoeven de inwoners en bezoekers van het Utrecht Science Park dus niet te rekenen op een uitbreiding van de Spar. Onderzoek van de universiteit heeft wel aangetoond dat er in 2028 mogelijk wel ruimte lijkt te zijn voor een andere supermarkt.

Deze supermarkt zou dan in een van de nieuwbouwprojecten gevestigd worden, maar voor het zover is moet het Langeveldgebouw eerst gesloopt worden. De sloop van het Langeveldgebouw – waar de huidige Spar in gevestigd is – staat in 2028 op de planning.