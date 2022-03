Speciaal blusgereedschap ingezet bij grote brand Atoomweg in Utrecht

Bij een gebouw tussen twee opslaglocaties aan de Atoom- en Reactorweg is woensdag een grote brand uitgebroken. Om 14.00 uur werd bekend dat er speciale blusgereedschappen worden ingezet, om de brand van buitenaf te kunnen blussen. Volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is het te gevaarlijk om de brand van binnen het pand te bestrijden.

De brand op het industrieterrein werd net voor 13.00 uur gemeld en snel daarna is besloten op te schalen. Volgens VRU hebben alle personeelsleden het pand veilig kunnen verlaten.

Meerdere brandweereenheden uit de omgeving rukten uit, ook onder andere uit Montfoort. Volgens omstanders is er veel rookontwikkeling.

Update: VRU meldt rond 16.40 uur dat de pogingen om de brand te blussen zijn mislukt. Mogelijk zal het gebouw volledig afbranden. Lees hier meer.



Ai, niet de wolken die je wenst… Utrecht west 🔥 pic.twitter.com/MwrsBdDwDD — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) March 9, 2022

Bij de grote brand aan de #Atoomweg in #Utrecht wordt met ondermeer speciale blusgereedschappen van buitenaf de brand bestreden. Op dit moment is een brandbestrijding van binnenuit te gevaarlijk. ^jm — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 9, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.