Speciaal Utrechts wooninitiatief mag voor het eerst zelf bouwen

Utrechtse wooncoöperaties, een groep mensen die zelf wil bouwen en er ook gaat wonen, hebben voor het eerst de kans om zelf een stuk grond te kopen. Er staat een stuk grond te koop in Leidsche Rijn, waarbij de coöperatie zelf mag bepalen wat er precies komt te staan. Er zitten wel een aantal eisen aan vast.

Een wooncoöperatie is een groep mensen die gezamenlijk een stuk grond koopt en zelfstandig de bouw van hun woningen uitvoert. Vervolgens gaan ze er ook zelf in wonen. Het is dus niet te verwarren met een woningcorporatie, een bedrijf dat zich bezighoudt met het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat een zogenoemde wooncoöperatie de kans krijgt om zelf te bouwen in Utrecht. Om te kijken welke groep met mensen er uiteindelijk mag komen wonen, werkt de gemeente volgens een systeem. Zo kunnen wooncoöperaties zich inschrijven in een zogenoemde kaartenbak. Maximaal vijf van die bewonersgroepen mogen hun idee voor het stuk grond uitwerken. Daarmee kunnen de woongroepen punten verdienen. Wie de meeste punten heeft, mag op het stuk grond in Leidsche Rijn bouwen.

Er zitten wel wat voorwaarden aan de plannen voor het stuk grond. “Op deze plek is ruimte voor tussen de twintig en veertig woningen, plus een gedeelde ruimte”, schrijft de gemeente. “Het project moet uit minimaal 75% huur bestaan die valt binnen de sociale- of middenhuur; 25% mag duurdere huur zijn.”

‘Alleen maar voordelen’

Wethouder Dennis de Vries is enthousiast over de nieuwe aanpak. “Ik zie alleen maar voordelen: de woningen sluiten naadloos aan op de wensen van de toekomstige bewoners, door samen te bouwen en wonen ontstaat een groot gemeenschapsgevoel, er wordt gebouwd zonder winstoogmerk én de betaalbaarheid is langdurig geborgd. ” De gemeente zegt dat ze vanaf nu twee keer per jaar kavels gaat uitgeven aan wooncoöperaties. De kavel die nu ter beschikking staat, geldt als een test.

“We kunnen nu voluit aan de slag met wooncoöperaties, maar juist omdat het – ook in Utrecht – nog geen gemeengoed is, gaan we er ook vanuit dat we al doende gaan leren”, zegt De Vries. “We gebruiken deze tender ook om ervaring op te doen: om te kijken wat werkt, en wat er bij volgende tenders beter kan.”

Speciaal woonconcept

Wooncoöperaties zijn een relatief nieuw begrip in Nederland. Met dit speciale wooninitiatief zijn bewoners samen eigenaar van hun woningen en het beheer daarvan. Ook hebben ze zeggenschap over de selectie van nieuwe bewoners, en soms zelfs over de huurprijs. Het is dus de eerste keer dat er in Utrecht op deze manier zal worden gebouwd, maar zeker niet de laatste keer. Zo bestaat het ‘uitvoeringsprogramma Wooncoöperaties’, waarin de gemeente de meerwaarde van wooncoöperaties uitlegt.

“Een wooncoöperatie kan van meerwaarde zijn voor de buurt, met bijvoorbeeld buurtkamers, een openbare (moes)tuin of een woonplek voor bijvoorbeeld spoedzoekers. Daarnaast zorgt deze woonvorm ook voor langdurig betaalbare woningen.” Mensen die interesse hebben in het starten van een wooncoöperatie, kunnen bij de gemeente aankloppen voor meer informatie. Ook wordt er door hen hulp verleend bij het verkennen van een mogelijke aanvraag van een stuk grond.