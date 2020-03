Speciale avond over achtergronden MH17-proces in TivoliVredenburg

UGlobe Café organiseert dinsdag 10 maart in TivoliVredenburg een speciale avond over juridische en geopolitieke achtergronden van het MH17-proces dat maandag begon.

In het proces staan vier verdachten terecht, drie Russen en een Oekraïner. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van het vliegtuig, waar 196 Nederlanders bij omkwamen.

Tijdens de avond in TivoliVredenburg komen verschillende experts aan het woord. Zij zullen proberen vragen te beantwoorden over de geopolitieke omstandigheden in het gebied en hoe je in zo’n gebied onderzoek doet. Ook komt aan bod wat de verwachtingen van de strafzaak zijn.

Sprekers

Aan het woord komen Marieke de Hoon (assistent-professor internationaal crimineel recht en mensenrechten), Piet Ploeg (voorzitter van Stichting Vliegramp MH17), Pieter van Huis (journalist en onderzoeker bij Bellingcat) en Robert van der Noordaa en Coen van de Ven (onderzoeksjournalisten van de Groene Amsterdammer).

De avond begint om 20.00 uur in Cloud Nine van TivoliVredenburg. Het evenement is gratis toegankelijk, maar bezoekers moeten op de website van TivoliVredenburg wel een gratis ticket reserveren. Bekijk de website voor meer informatie.