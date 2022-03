Speciale dienst in Domkerk voor vrede in Oekraïne

In de Domkerk is op woensdagmiddag een speciale dienst voor vrede in Oekraïne gehouden. Een kleine tweehonderd mensen zijn bijeengekomen om te bidden voor vrede hun gevoelens een plek te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko waren aanwezig, zij arriveerden samen met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Voorafgaand aan de dienst werden in heel Nederland, waaronder vanaf de Domtoren, kerkklokken geluid. De oproep hiertoe werd gedaan door de Raad voor Kerken in Nederland. Tijdens de dienst werd er gesproken door Scriba René de Reuver, van de Protestantse kerk Nederland, en de Bisschop van ‘s Hertogenbosch mgr. Gerard de Korte. Ook werd er gezongen op live muziek, en waren er korte interviews met bezoekers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Domkerk was al vanaf 11.00 uur geopend voor mensen die wilden bidden of een kaars wouden branden. Bij de entree van de kerk stond het verlichte kruis dat ook tijdens The Passion gebruikt wordt, bezoekers konden hier een boodschap achterlaten op gele en blauwe post-its – de kleuren van de Oekraïense vlag. Overdag hebben al zo’n duizend mensen de kerk bezocht.

De dienst werd live uitgezonden op NPO2 en is online terug te kijken.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.